HDP'li Paylan: Türkiye ekonomisi yüzde 7,4 büyüdü ama kim büyüdü?

Son açıklanan büyüme verilerini değerlendiren HDP İstanbul Milletvekili, Ekonomi Komisyonu Sözcüsü Garo Paylan, "Elbette ekonomiyi rakamlarla büyümüş olarak gösterebilirsiniz, 'yüzde 7,4 büyüdük' diyebilirsiniz. Ama ortada çok önemli bir soru var. Türkiye 7,4 büyüdü ama kim büyüdü? Kimi büyüttünüz. Size cevabını vereyim. AVM’ler büyüdü, memleketin her yerini AVM’lerle donattınız, AVM’ler büyüdü, mahallenizin kasabı, bakkalı, manavı küçüldü" dedi.

Türkiye ekonomisinin 2017 yılında yüzde 7.4, yılın son çeyreğinde de beklentilerin üzerine çıkarak yüzde 7.3 büyüdüğünün açıklanmasının ardından TBMM'de bir basın açıklaması düzenleyen Paylan, şunları söyledi:

"İşçilere soralım, asgari ücretli bir işçi 1.603 TL maaş alıyor. Şimdi gene seneye göre baktığımızda, işçilerin geliri Dolar bazında da, Euro bazında da, enflasyon bazında da gerilemiş durumda. İşçiler açlık sınırının altında bir gelire sahipler. Baktığımızda, işçilerin ekonomisi büyümedi. Emeklilere bakıyoruz emeklilerin alım gücü artmadı. Çiftçilere bakıyoruz, çiftçiler borç altında ve 5 TL’nin üzerindeki mazot giderleriyle, gübre zamlarıyla inim inim inliyorlar.

“Yandaş zenginler büyüdü, yandaş finansçılar büyüdü, yandaş inşaat şirketleri büyüdü”

"Şimdi çiftçiler, işçiler, emekliler büyümediyse kim büyüdü? Toplumun %1’i büyüdü. Yandaş zenginler büyüdü, yandaş finansçılar büyüdü, yandaş inşaat şirketleri büyüdü. Elbette Kredi Garanti Fonu’yla ve devlet kaynaklarıyla bu yandaşlar büyütüldü. Ancak tolumun geniş kesimleri yoksullukla, açlıkla ve borç altında inim inim inliyor.

"İşsizlik %10’un üzerinde, genç işsizlik %20’inin üzerinde ve bu geniş kesimler o açlık sınırının altındaki gelire dahi sahip değiller. Vatandaşlarımızın ezici çoğunluğu açlık sınırının, yoksulluk sınırının altında ise biz bu büyümeden ne anladık. Bütün kamu kaynaklarını yandaşlara, o küçük azınlığa devrederek büyümeyi sağlayabilirsiniz ama bu büyüme, geniş kesimlerin hayrına bir büyüme değildir.

"Ekonomi büyüdü ama enflasyon %12’den aşağı düşmüyor. Dolar kuru 4 TL. Mevduat faizleri %15-16, kredi faizleri %20’ye tırmanmış durumda. Bu nasıl ekonomik büyüme? Bu büyümenin sağlıklı bir büyüme olmadığını, ne esnafımıza ne emeklimize ne çiftçimize ne işçimize hayrı olmadığını söylüyoruz.

"İktidar bizlerin ekmeğinden çalıp S-400’lere, patriot füzelerine yatırıyor"

"Bizim önerimiz bir an önce geniş kesimlerine hayrına olan büyümeyi sağlamamız. Büyüme diyorsak asgari ücreti yükseltmemiz lazım. Eğer bir refah varsa, asgari ücretli de faydalanmalı, emekli de faydalanmalı. Ama bunu yapamazlar çünkü yandaşlar hep daha fazlasını istiyor, sermaye hep daha fazlasını istiyor. Ülkede hukuk güvenliği olmadığı için, demokrasi olmadığı için sermaye daha fazla teşvik, daha fazla kredi istiyor. Bu da sürdürülebilir değildir.

Güvenlikçi politikalar... İktidarın bildiği tek şey bu. Geniş kesimleri büyüme varmış gibi gösterip, onları susturmak için milliyetçiliği, savaşı, güvenlikçi politikaları yükseltmek üzerine bir ekonomik politika ve siyaset güdüyor iktidar.

Yalnızca 2 yılda, silah için, güvenlikçi politikalar için 100 milyar TL ilave harcama yaptı. Bunu da nereden karşıladı? Enflasyonu yükselterek ve vatandaşımızı daha çok borçlandırarak karşıladı. İktidar bizlerin ekmeğinden çalıp S-400’lere, patriot füzelerine yatırıyor.

“Bu büyümeden bana niye pay düşmedi” diye soran vatandaşlara sesleniyorum: bir an önce bu iktidarı güvenlikçi politikalardan da, yandaşlarını zenginleştiren bu ekonomik politikalarından da vazgeçirmek için iktidara uyarıları hep beraber yapalım diyorum arkadaşlar."