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Ekonomi

Büyüme verisi piyasaları nasıl etkiledi?

Güne 4 TL'nin üzerinde başlayan dolar, büyüme verilerinin açıklanmasının ardından geriledi

29 Mart 2018 19:00

Türkiye’nin 2017’de yüzde 7.4 büyüdüğü ve son çeyrekte büyümenin beklentilerin üzerinde çıkmasının ardından dolar düştü, piyasalarda alımlar güçlendi.

Son açıklanan verilere göre Türkiye ekonomisinin 2017 yılında yüzde 7.4 büyüdüğünün belli olmasının ardından güne 4 seviyesinin üzerinde başlayan dolar/TL kuru, 3.97’nin altına indi. 

Dolar/TL kuru saat 15:55'de 3,97276'dan işlem gördü. Euro da aynı saatlerde 4,88959 TL’den işlem gördü. Dolar endeksi 89,67'de yer alırken, içeride 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,26 düşüşle 12,73'e geldi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise yüzde 0,56 artışla 114.756 puanda.

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