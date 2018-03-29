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Ekonomi

"Büyüme yüzde 7.4 olarak açıklandı, dolar 4 TL'nin üstünde ve çıkma eğiliminde; bu ne demek?"

İktisatçı Mustafa Sönmez: Üstü kalaylı altı vayvaylı AKP ekonomisinin makyajı aktı

29 Mart 2018 15:55

Türkiye ekonomisinin 2017’de yüzde 7.4 büyümesi ve Türk Lirası’nın ABD Doları karşısındaki değer kaybını birlikte değerlendiren iktisatçı Mustafa Sönmez, bunun ‘büyümenin tek başına güven verici olmadığı ve TL’yi hızla değersizleştirdiği’ anlamına geldiğini savundu.

Kişisel Twitter hesabından son açıklanan büyüme verilerini değerlendiren Sönmez, “Büyümenin yüzde 7,4 olarak açıklandığı saatlerde dolar fiyatı 4 TL'nin üstünde ve çıkma eğiliminde. Ne demek bu? Büyüme, tek başına,  güven verici değil, kof; kırılganlık taşımış beraberinde ve TL'yi hızla değersizleştiriyor. Kırılıp dökülme artabilir” uyarısında bulundu.

"Yüzde 7.4'lük büyüme yeteneği olsa yabancılar sinek gibi üşüşür, dolar 3.50'lerde olurdu"

Büyüme rakamlarının gerçeği yansıtmadığını savunan Sönmez, “Ekonominin gerçekten %7,4'lük bir büyüme yeteneği olsa, bugün yabancılar sinek gibi bu ekonomiye üşüşür dolar fiyatı da 3.50'lerde  olurdu. Oysa bu büyümenin kof olduğunu Moodys ilan etti, yabancılar uzaklaşıyor, yerliler de. Üstü kalaylı altı vayvaylı AKP ekonomisinin makyajı aktı” ifadelerini kullandı. Sönmez, şöyle devam etti:

“Mart ayı başında 3.81 Tl idi dolar, Bugün 4 TL, Bir ayda yükseliş %5. Böyle bir artış dünyada yok!..
Ekonomisi % 7,4 büyümüş bir ekonomide bir ayda %5 erozyon, tam bir başarısızlık öyküsüdür.
Daha kötüsü, dikiş tutmaz.
Yattı balık yan gider…”

2017 büyüme rakamları açıklandı

Bugün açıklanan verilere göre Türkiye ekonomisi 2017'de %7.4 büyüdü. 4. çeyrekte büyüme %7.3 (beklenti: yüzde 6.7) ile beklentilerin üzerine çıktı. 3. çeyrek büyüme verisi ise %11.1'den %11.3'e revize edildi. 

Büyüme verilerinin beklentilerin üzerinde çıkması, dolar/TL kurunu aşağı yönlü hareket ettirdi.Veriler açıklandığı sırada 4’ün üzerinde seyreden kur, şu anda (TSİ: 13.00) 3.9951’de.

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