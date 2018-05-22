HDP'li Paylan Diyarbakır'dan aday oldu: İstanbul'da kendimi diasporada sayıyorum

24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için sürpriz isimlere yer verdiği kesin aday listesini Yüksek Seçim Kurulu (YSK)’ya teslim eden HDP’de, Ekonomiden Sorumlu Eş genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Garo Paylan, bu kez Diyarbakır’dan aday gösterildi. Diyarbakır adaylığının kendisini son derece memnun ettiğini ifade eden Paylan, “Aslında ben İstanbul’da kendimi diasporada sayıyorum” dedi.

Paylan, Diyarbakır'dan aday gösterilmesiyle ilgili olarak T24’e şu değerlendirmede bulundu: "Ben Malatyalım, zaten orası da Ermenilerin kadim yurdu. Aslında ben İstanbul’da kendimi diasporada sanıyorum, öyle sayıyorum. Ermeniler, keyiflerinden İstanbul’a gelmediler. Orada yaşam şartları bittiği için İstanbul’a geldiler. Ben aslında Diyarbakır’da, Malatya’da ya da diğer şehirlerde kendimi daha iyi hissediyorum. İstanbul’da daha çok azınlıklar var ama Diyarbakır bizim ata yurdumuz, ana yurdumuz. Diyarbakır adaylığı beni mutlu etti.

HDP’de, 27 yasama dönemi milletvekili aday listesinde, TBMM Başkanvekili Mithat Sancar, yeniden Mardin’den aday oldu. Turgut Öker ve Ali Kenanoğlu İstanbul’dan, Kemal Bülbül ise Antalya’dan aday gösterildi. HDP listesinden gazeteci Ahmet Şık İstanbul 2’nci Bölgeden aday gösteridi.