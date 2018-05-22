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Ankara'dan aday olan HDP'li Kerestecioğlu ilk seçim vaadini açıkladı: Deniz getireceğim

Kerestecioğlu, Ankara 1. bölge 1. sıra milletvekili adayı oldu

22 Mayıs 2018 00:13

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, seçim bölgesinin İstanbul’dan Ankara’ya kaydırılmasının ardından ilk seçim vaadini açıkladı. Kerestecioğlu, sosyal medyada yaptığı açıklamada “Ankara’ya deniz getireceğim” diye espri yaptı.

HDP, 24 Haziran’daki genel seçimlerde yarışacak milletvekili adaylarının listesini Yüksek Seçim Kurulu’na teslim etti. Grup Başkanvekili Kerestecioğlu'nun İstanbul olan seçim bölgesi değiştirilerek Ankara 1. bölgeden aday gösterildi. Ankara 1. bölge 1. sıradan milletvekili adayı olan Kerestecioğlu, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Ankara 1.Bölge adayıyım. Ankara’ya deniz getireceğim (: Nerede olursak olalım, hep birlikte başaracağız. Yolumuz açık olsun... #KadınlarlaDeğisir” ifadelerini kullandı.

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