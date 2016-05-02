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Politika

HDP'li Önder'den Davutoğlu'na: Kapıdan girmemesi gerekenler, Meclis’i babasının bostanı sananlar

"Dokunulmazlıkları kaldırma ısrarı, kendi iç çatışmalarını kamufle etme çabasıdır"

02 Mayıs 2016 16:52

HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Anayasa Komisyonu’nda çıkan kavga sonrasında HDP’lilere yönelik söylediği sözlere tepki gösterdi. Önder, “Eğer Meclis’in kapısından geçmemesi gereken birileri varsa, o da bu Meclis’i babasının bostanı zanneden zihniyettir” dedi.

Bugün Meclis Anayasa Komisyonu'nda devam etmesi planlanan dokunulmazlık görüşmeleri öncesi konuşan Önder, “Görüntüler ortada. Kürsü dokunulmazlığı diye her fırsattı çiğnedikleri sakızı tükürerek kürsüdeki arkadaşımıza onlarca AKP’li vekil linç uygulamaya kalkışmıştır” dedi.

Bianet'in haberine göre, Önder, “O esnada Genel Kurul’da yedi vekil arkadaşımız olmasına rağmen onların etraflarını kuşatan AKP’lilerin sayısı 100’den fazlaydı. Aynı şeyi komisyon toplantısında da yapmak istediler. Fakat başarılı olamayınca danışman yalanına sarıldılar. Davutoğlu, burayı başbakanlık binası zannediyor herhalde. Biz bu halkın seçilmiş vekilleriyiz. Meclis’in kapısından geçmemesi gereken birileri varsa eğer, o da bu Meclis’i babasının bostanı zanneden zihniyettir” diye konuştu.

 

“AKP’liler birbirlerine kavgada söylenmeyecek sözler söylüyor”
 

“Dokunulmazlıkları kaldırma ısrarı, kendi iç çatışmalarını bizim üzerimizden kamufle etme çabasıdır” diyen Önder, sözlerini şöyle tamamladı:

“Görüyoruz; hepsi bir birine kavgada söylenmeyecek sözler söylüyor, değerlendirmeler yapıyorlar. O, onun yetkisini elinden alıyor, öteki öbürünün oğlunu kumarhanelerde yakalatıyor. Bu iç çekişme ve çatışmalarını kamufle etmek için geliştirdikleri bir girişimdir. Ayrıca başta ana muhalefet olmak üzere diğer partilerin farkında olması gereken nokta burasıdır.” 

 

Ne olmuştu?

 

Davutoğlu 30 Nisan Cumartesi günü, 28 Nisan Perşembe günü Meclis Anayasa Komisyonu’nda dokunulmazlıkların görüşüldüğü toplantıda çıkan kavgadan HDP’lileri sorumlu tutmuş ve şunu söylemişti:

“Teröre bulaşanları görüyoruz, bunlar iflah olmuyor. Biz buna asla fırsat vermeyiz. Bu vatan evlatlarını birbirine kırdırmaya izin vermeyiz. O toplantılara giremeyecekler. O salonlara kiralık eşkıyalar giremeyecek. O kiralık provokatörler için yargı süreci başlayacak. Meclis’in kapısının önünden geçemeyecekler.”

 

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