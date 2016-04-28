Milletvekilleri yumruk yumruğa birbirine girdi, dokunulmazlık görüşmeleri ertelendi!

Milletvekili dokunulmazlıklarına ilişkin anayasa değişikliği görüşmelerinin ilk toplantısı kavgayla başladı. Komisyonu’nda, parlamentoda fezlekeleri bulunan milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasını içeren anayasa değişiklik teklifi görüşmesinde bir kez daha yumruklu kavga çıktı. Toplantı pazartesi gününe ertelendi.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, Saat 15.00’de başlayan komisyon toplantısı yumruklarla açıldı. Başkan Mustafa Şentop, söz vermeden AKP ve HDP’li vekiler arasında oturma yeri yüzünden ‘nezaket’ atışması çıktı. Birbirlerine ‘Kimsin, senden mi nezaket öğreneceğim, haddini bil’ diye bağıran vekiller bir süre sonra yatıştı.

Vekillerin tansiyonu düşünce Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken sözlü tartışmaya girdi. Baluken’in “Adam mısın?” sözleri bakan ve AKP’lileri kızdırdı. Önce ”Tatlı su balıkları, terbiyesiz, indir elini, otur yerine lan, car car….” Şeklinde karşılıklı atışmalar oldu.

AKP Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, bakan Bozdağ’ın yanına giderek HDP’lilerden korumak istedi. Bunun üzerine HDP’liler Yavuz’a yöneldi. Arka arkaya vekiller birbirlerine yumruk atmaya başladı. Kadın vekiller çığlık atarken, bazıları ezilme tehlikesi geçirdi. HDP Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy’un AKP’lilere vurduğu görüldü. Kavgada AKP’li İhsan Yavuz, Yusuf Başer ve Mehmet Demir ile HDP’liler Ahmet Yıldırım, Garo Paylan darbe aldı.

Kavga 3 dakika sürdü. Oturuma devam edemeyen Başkan Mustafa Şentop, siyasi parti temsilcileriyle değerlendirme yapmak üzere 18.00’e kadar ara verdi. Dayak yiyen vekiller rapor almak için hastaneye gitti.

HDP Diyarbakır Milletvekili Osman Baydemir, komisyonun çalışma imkanı olmadığını, sebebinin de gece Genel Kurul’da kadın vekillerin dövülmesinden kaynaklandığını söyledi.

Baydemir, “Adeta kuduz olmuş insanlar kadınlara saldırdı” dedi.



Dokunulmazlık görüşmelerinde yine kavga çıktı, milletvekilleri birbirine girdi!https://t.co/KlsKDWM7W9 pic.twitter.com/vErobOyIK3 — T24 (@t24comtr) 28 Nisan 2016

Sabah ne olmuştu?



Sabahki kavganın nedeni HDP'nin salonun küçük olması nedeniyle değiştirilmesini istemesi üzerine başladı. Teklif görüşülürken bir anda ortalık gerildi. Basın ve vekil danışmanları dışarı çıkartılmak istenince tartışma büyüdü.

Hürriyet'te yer alan habere göre, TBMM Anayasa Komisyonu, hakkında dosya bulunan milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasını içeren Anayasa değişikliği teklifini görüşmek üzere toplandı. AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop başkanlığında toplanankomisyon, AKP'li 316 milletvekilinin imzasını taşıyan Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni ele alacak.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, toplantıda hükümet adına yer alıyor. AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı, HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, Komisyon üyelerinin dışında çok sayıda AKP, CHP ve HDP milletvekilleri de teklifin görüşmelerine katılıyor.

Komisyona katılımın yüksek olması nedeniyle çok sayıda kişi toplantıyı ayakta takip ediyor. Toplantıya katılanlardan bazılarının basın mensuplarının yerlerine oturdukları görüldü.

HDP Ankara Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Sırrı Süreyya Önder, çok sayıda milletvekilinin ayakta olduğunu gerekçesiyle daha geniş salona geçilmesini istedi. Komisyon Başkanı Mustafa Şentop ise en geniş salonda toplantının yapıldığını söyledi. HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan da "Genel Kurul bugün kapalı, orada yapalım" teklifinde bulundu.

Komisyonda, teklifin görüşmelerine geçilmeden önce basın mensupları ile milletvekili danışmanlarının salon dışına çıkartılması konusunda bir anda tartışma başladı. Tansiyonun yükseldiği tartışma da itiş kakış da yaşandı.

Sabah yaşanan olayların videosu şöyle: