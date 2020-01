Barış Bloku: Savaşa değil barışa yol verin, AKP’nin dokunulmazlık teklifini reddedin!

Barış Bloku, yarın TBMM'de ele alınacak olan dokunulmazlıkların kaldırılması teklifine ilişkin çağrıda bulundu. Barış Bloku'nun yeni eş sözcüsü Çiğdem Özbaş, HDP eski milletvekili Sezai Temelli ve CHP eski milletvekili Binnaz Toprak tarafından yapılan çağrıda, "Savaşa değil barışa yol verin, AKP’nin dokunulmazlık teklifini reddedin" ifadeleri kullanıldı.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası’nda gerçekleşen basın toplantısında gerçekleşen çağrıda şöyle dendi:

'Dokunulmazlıkların kaldırılması Kürt sorununun çözüm yolunu kapatır'

"TBMM’de yarın ele alınacak olan 'dokunulmazlıkların kaldırılması' teklifi Saray ve Hükümet’in hak-hukuk tanımaz uygulamaları ile savaş politikalarına karşı etkili muhalefet yapan milletvekillerini susturmayı, cezaevine yollamayı amaçlıyor.

Bu değişiklikle Kürt sorununun Meclis çatısı altında çözülme yolu kapatılmakta savaşa, ölümlere, acılara tam yol verilmektedir; bu topraklarda barışın yeşereceği zemin yok edilmek istenmektedir.

Dokunulmazlıkla ilgili değişiklik teklifi sadece HDPli vekillerin Meclis dışına çıkarılması ve Kürt sorununun hepten çıkmaza girmesinden ibaret bir tehlike içermiyor. Hazırlanan dosyalarda CHP milletvekillerinin de bulunması 'yeni bir rejim' inşa etme heveslerini hiç gizlemeyen Saray kadrolarının Meclisi nasıl işlevsiz hale getirmek istediklerine de işaret ediyor. Çünkü inşa edilmek istenen bu yeni rejimde serbest tartışma ortamına, kuvvetler ayrılığına, yasama sürecindeki serbest tartışma ortamına yer yok."

'Bu suça ortak olmayalım'

"Dokunulmazlık adli suçlar için değil siyaseti suç haline getirmek için kaldırılmak isteniyor" denilen açıklamada şöyle devam edildi:

"Bu değişikliği onaylayanlar, çok yakın bir zamanda, demokrasi zemininin ayaklarımızın altından çekilmesini kolaylaştırmış olmanın ağır sorumluluğu ile yüz yüze gelecek.

Bu göz göre göre gelen darbeye dur demek elimizde, evet demeyelim, bu suça ortak olmayalım!

Dokunulmazlıkların kaldırılmak istenmesinin nedeni her türlü karşıt sesi susturmaktır. Milletvekilliği görevini hakkıyla yerine getirmeye çalışan, temsil ettikleri kesimlerin taleplerine her pahasına sahip çıkan, muhalefet eden, barış ve demokrasi mücadelesi veren başta HDP milletvekilleri olmak üzere her türlü karşıt sesi susturmayı hedef alan bu hukuksuzluk karşısında sessiz kalmayacağız.

Saray’ın talimatı ile HDP milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması ihtimaline karşı, böyle bir parlamentonun ve böyle bir yürütme gücünün meşru görülmeyeceğini şimdiden ilan ediyoruz.

CHP milletvekilleri başta olmak üzere bütün milletvekillerini demokratik hukuk normları çerçevesinde hareket etmeye, toplumun muhalefet hakkına saygılı olmaya davet ediyoruz.

Ya savaş parlamentosu olarak yaşamakta olduğumuz yıkımı hızlandıracaksınız, ya da tümden kurtuluş için demokrasi ve barışın önünü açacaksınız.

Göz göre göre gelen darbeye dur demek elimizde!

Evet demeyelim, bu suça ortak olmayalım!

Savaş, ölüm, kin, nefret değil; demokrasi ve barış istiyoruz!"