HDP'li Önder'den AKP'nin 'Onlar konuşur biz yaparız' reklamına: Aslı, siz çalarsınız biz yakalarız olacak

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Ankara Milletvekili Adayı Sırrı Süreyya Önder, AKP’nin ‘Onlar konuşur biz yaparız’ sloganına atıfta bulunarak, “Sloganın aslı, aslında siz çalarsınız biz (HDP) yakalarız olacaktı” dedi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Eşme’ye giderek Süleyman Şah Türbesi’ne yaptığı ziyaret ile ilgili de konuşan Önder, "YPG bir halkın kutsalına sizin duyduğunuz saygıdan daha fazla saygı duyduğu için size yardımcı oldu. Başbakan, sen ancak şimdi gidebildin. Oraya gidebiliyorsan Kobanê’deki direnişçilerin sayesinde gidebiliyorsun" ifadelerine yer verdi.

HDP Ankara-Keçiören İlçe Örgütü, seçim çalışmaları kapsamında Ovacık semti ile Etimesgut’a bağlı Suvari Mahallesi’nde binlerce kişinin katılımıyla seçim büroları açtı. Ovacık’taki açılışta, Sırrı Süreyya Önder’in de aralarında bulunduğu milletvekili adaylarına halk yoğun sevgi gösterisinde bulunurken, hep bir ağızdan sık sık Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik “Seni başkan yaptırmayacağız” sloganı atıldı. Buradaki açılışın ardından Etimesgut’ta doğru yola çıkıldı.

HDP bayraklarının daha önce indirildiği ve seçim bürolarına dönük saldırıların yaşandığı ilçede, bu saldırılara Ahimesut Bulvarı’nda açılan seçim bürosunun açılışına gösterilen yoğun katılımla yanıt verildi.

'Siz çalarsınız biz yakalarız'

DİHA'da yayımlanan habere göre, miting alanına dönüşen açılışta konuşlan Sırrı Süreyya Önder, AKP’nin ‘Onlar konuşur biz yaparız’ sloganına atıfta bulunarak, “Sloganın aslı, aslında siz çalarsınız biz (HDP) yakalarız olacaktı” ifadelerini kullandı.

'Eşme'ye gidebiliyorsan Kobanê direnişçileri sayesinde'

Önder, konuşmasında Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Eşme’ye giderek Süleyman Şah Türbesi’ne yaptığı ziyaretin üzerinde de durdu.

Kobanê’ye yönelik saldırılar sırasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sarf ettiği ‘Kobanê düştü düşecek’ sözünü hatırlatan Önder, Başbakan Davutoğlu’nun ziyaretine ilişkin şunları söyledi: “YPG bir halkın kutsalına sizin duyduğunuz saygıdan daha fazla saygı duyduğu için size yardımcı oldu. Başbakan, sen ancak şimdi gidebildin. Oraya gidebiliyorsan Kobanê’deki direnişçilerin sayesinde gidebiliyorsun.”