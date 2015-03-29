Sırrı Süreyya Önder'in yeniden adaylık sürecinde Öcalan mı etkili oldu?

HDP İstanbul Milletveili Sırrı Süreyya Önder, üç ay önce yaptığı bir İmralı ziyaretinde Abdullah Öcalan’a “Ben ‘bir dönem’ demiştim, bir daha aday olmayacağım” diyerek milletvekilliğini bırakma niyetini açmıştı. Öcalan da “Olur” yanıtını verince Önder kararını kesin olarak açıklamış, ancak ciddi itirazlarla karşılaşmıştı. Önder’in milletvekilliğini bırakması çözüm süreci diyaloglarına kadar yansımıştı. 7 Haziran'daki genel seçimlerde Ankara'dan adaylık başvurusunda bulunan Önder'in kararının arkasında Öcalan'ın "sen devam et" tavsiyesinin olduğu söyleniyor.

Şakayla karışık

Hürriyet’te yer alan habere göre gelen son bilgiler, Önder’in kararından vazgeçmesi için ikna edildiğini gösteriyor. İkna çabasında Öcalan’ın belirleyici olduğu da bu bilgiler arasında. Hatta Öcalan’ın Önder’e ‘kalması’ mesajını, her kesimden temsilcilerin yani masaya oturan ‘devlet temsilcileri’nin bulunduğu bir ortamda verdiği de konuşuluyor. Bu durumda -şakayla karışık- müzakerelere katılan devlet kanadının da Önder’in milletvekilliği üzerindeki konsensüse dolaylı bir şekilde katıldığı yorumları yapılıyor. Önder, İmralı’daki bu görüşmede Öcalan “Sen devam et“ deyince, “O zaman Ankara’dan aday olurum” çıkışını yapmış. Gerekçesini de şöyle açıklamış: “Madem Türkiyelileşiyoruz, o zaman Türkiye’nin başkentinden vekili olmayan Türkiye partisi olmaz.”

Kilit isimlerle yarışacak

Evet, Sırrı Süreyya Önder, HDP’nin Ankara 1. Bölgesi’nden yarışa girecek. Kimlerle mi? Mesela, Çözüm Süreci’nde sık sık görüştüğü, önceki gün de ‘HDP bizim siyasi rakibimiz’ diyen Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’la… Çözüm Süreci’nin bir başka kilit ismi, Cumhurbaşkanı’nın ‘sır küpüm’ dediği Hakan Fidan da aday olsa Önder’in rakibi olacaktı.