Sırrı Süreyya Önder: Süreç an itibariyle hükmünü yitirmiştir

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İmralı Heyeti çözüm sözcüsü Sırrı Süreyya Önder, "Ortada bir masa var fakat koltukları boş şuanda. Bu yöntem gerek ciddiyet anlamında gerekse de Sayın Cumhurbaşkanı'nın yürüttüğü itibarsızlaştırma anlamında hükümetin de buna sahip çıkmamasıyla süreç an itibariyle hükmünü yitirmiştir" dedi.

HDP İmralı Heyeti müzakere sürecine ilişkin bir basın toplantısı düzenledi. Heyet sözcüsü Sırrı Süreyya Önder şöyle konuştu

"Sayın Cumhurbaşkanı 'ortada bir masa yok' diyor, 'taraflar da yok' diyor. Bu kesinlikle doğru değil arkadaşlar. En azından şu gördüğünüz masa büyüklüğünde bir yeni masa yapıldı İmralı'da. Fiziksel olarak söylüyorum. Tam şu masa hacminde belki biraz küçük bir yeni masa yapıldı. Bu İzleme Komisyonu ve devlet heyetinin genişletilerek bizim müzakere heyetimize de yeni eklemeler yapılarak bu meseleyi Dolmabahçe Mutabakatı'nda hükümetle mutabık kaldığımız başlıklar altında konuşmak ve bir sonuca vardırmak için yapıldı. Ortada bir masa var fakat koltukları boş şu anda. Bu yöntem gerek ciddiyet anlamında gerekse de Sayın Cumhurbaşkanı'nın yürüttüğü itibarsızlaştırma anlamında hükümetin de buna sahip çıkmamasıyla an itibariyle hükmünü yitirmiştir. An itibariyle sorun çözücü bir mekanizma olma hüvviyetini kaybetmiştir."

'İktidar blogu ortadan ikiye bölünmüş durumdadır'

DHA'da yayımlanan habere göre Önder sözlerini şöyle sürdürdü; "İktidar blogu ortadan ikiye bölünmüş durumdadır. Bir tarafından Cumhurbaşkanı geri tarafından hükümet bunlar da kendi içerisinde birçok parçaya bölünmüş durumdalar. Biz isterdik ki, hatta İmralı Müzakere heyeti olarak bir gün de buna pay bıraktık. Biz isterdik ki 'Cumhurbaşkanı ortada masa yok, taraf da yok Kürt sorunu da yok' dediği zaman Sayın Davutoğlu yada Sayın Akdoğan yada çözüm kurulunun üyelerinden herhangi birisi çıksın 'Sayın Cumhurbaşkanı bu mesele öyle değil biz de muhahaplarımızla böyle mutabık kalmadık' desinler diye bir gün bekledik. Onun yerine bize söylenen 'Ya bu siyasettir, seçim öncesidir' vb sığ yaklaşımlar. Arkadaşlar siyaset eşittir riyakarlık değildir. Siyaset eşittir erdemsizlik hiç değildir. En genel en basit ahlak anlayışı söylediklerinizde bir tutarlılık ve ciddiyet olmasını öngörür. Dolayısıyla karşımızda en az en genel anlamıyla ikiye bölünmüş bir iktidar blogu var. Biz bunun içerisinden bir barış çıkarmaya çalışıyoruz."

'Süreç an itibariyle hükmünü yitirmiştir'

"Sayın Cumhurbaşkanı 'ortada bir masa yok' diyor, 'taraflar da yok' diyor. Bu kesinlikle doğru değil arkadaşlar. En azından şu gördüğünüz masa büyüklüğünde bir yeni masa yapıldı İmralı'da. Fiziksel olarak söylüyorum. Tam şu masa hacminde belki biraz küçük bir yeni masa yapıldı. Bu İzleme Komisyonu ve devlet heyetinin genişletilerek bizim müzakere heyetimize de yeni eklemeler yapılarak bu meseleyi Dolmabahçe Mutabakatı'nda hükümetle mutabık kaldığımız başlıklar altında konuşmak ve bir sonuca vardırmak için yapıldı.

Ortada bir masa var fakat koltukları boş şuanda. Bu yöntem gerek ciddiyet anlamında gerekse de Sayın Cumhurbaşkanı'nın yürüttüğü itibarsızlaştırma anlamında hükümetin de buna sahip çıkmamasıyla süreç an itibariyle hükmünü yitirmiştir."