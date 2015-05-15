HDP'li öğrencilerle ülkücü öğrenciler kavga etti, 5 kişi yaralandı

Denizli'nin Bekilli İlçesi'nde, ülkücü gençler ile HDP'li üniversite öğrencileri arasında çıkan kavgada 5 öğrenci yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Pamukkale Üniversitesi Bekilli Meslek Yüksekokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, Pamukkale Üniversitesi Bekilli Meslek Yüksekokulu'nda öğrenim gören HDP'li yaklaşık 40 kişilik öğrenci, Bekilli Atatürk Lisesi önünde bir grup ülkücü öğrenciyle kavga etti. Taşlı ve muştalı kavgada Behudar Sezer, Emer Kanat, Mustafa Saçlı, Fahrettin Ahmet Timuçin ve Menderes Albayrak yaralandı. Polis, kavga eden gençleri ayrımak için havaya ateş açtı. Kavga sırasında yaralanan ve Bekilli Sağlık Ocağı'na kaldırılan yaralı öğrenciler, daha sonra Denizli Devlet Hastanesi ve Servergazi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

'Tahrik altındayız'

Bekilli'ye giden MHP Denizli İl Başkanı Yasin Öztürk, seçimler öncesi partilerinin üzerinde oyunlar oynandığını ve tahrik altında olduklarını iddia etti. Öztürk, "Bekilli'de olaylar oldu. Bekilli halkımızın, vatandaşın huzurunu bozmaya yönelik, seçim öncesi partimizi tahrik etmeye yönelik olaylar devam ediyor. Bizler, Salı günü seçim bürosunu açtık. Bundan dolayı rahatsız olan diğer partililer gençleri tahrik edip üzerime salıyorlar. Yarın (Cuma) HDP'nin Denizli'de mitingi var. Miting öncesi, Bekilli kaşınmaya en müsait ilçe. Bekilli'de sürekli tahrik altındayız. Huzurun bozulmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Arkadaşlarımızın sağduyulu olmaları için elimizden geleni yapıyoruz, tahriklere kapılmamalarını ısrarla söylüyoruz. Tahriklere kapılmamak için ısrarla partililerimizi ve vatandaşlarımızı sağduyulu olmaya davet ediyoruz. Rektör Bey, bir daha olay çıkarsa öğrencilere cezai işlem yapacağını ya da üniversiteyi kapatacağını söylemişti. Bunu istemiyoruz. Ama olaylar devam edecekse, gerekirse üniversite de kapatılsın" diye konuştu.

Bekilli'de bir ay önce de öğrenciler arasında çıkan kavgada iki öğrenci yaralanmıştı. Öğrenci kavgasından sonra Denizli Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Alay Komutanlığı, Bekilli'de yoğun güvenlik önlemleri aldı. Olaylarla ilgili şu ana kadar herhangi bir gözaltı olayının olmadığı öğrenildi