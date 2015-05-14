Kırşehir’de HDP mitingi sonrası saldırı

HDP’nin seçim mitingi yaptığı Kırşehir’de, emniyetin ülkücü olduğu belirtilen grupların miting alanı yakınında toplanmasını engellememesi nedeniyle miting sonrasında olaylar çıktı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP)’nin Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş’ın katılımıyla düzenlenen Kırşehir’de yaptığı mitingi sonrasında ülkücü olduğu belirtilen bir grup tarafından saldırıya uğradı.

Dicle Haber Ajansı’nda (DİHA) yayımlanan habere göre, Demirtaş’ın konuşmasını bitirip sahneden inmesinin ardından meydanın yakınlarında toplanan yaklaşık 200 kişilik ülkücü gurubun, mitinge katılanları taşlamaya başladığı belirtildi.

HDP’lilerin atılan taşlara karşılık vermesi üzerine ise olaylar çıktı. Ülkücü guruplar olay yerinden geri çekilip, başka yerlerde toplanmaya başlarken, HDP’liler ise alana çıkan yolları tuttu.

Çıkan olaylarda polisler ise özellikle HDP’lilere tazyikli su ve gaz bombaları ile müdahale ettiği ifade edildi.

Gerginlik devam ediyor

Bir süre sonra HDP’li gurup alanı kontrolü olarak boşaltmaya başlatıldığı belirtilirken farklı noktalarda toplanan ülkücü grubun “Alparslan Türkeş’in askerleriyiz” sloganları ile şehrin ara sokaklarında bekleyişlerini sürdürdüğü aktarıldı.