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Politika

HDP'li milletvekillerinden puşili protesto

TBMM'de görüşmeleri devam eden İç Güvenlik Paketi'nde yüz kapatmayı tutuklama gerekçesi sayan madde HDP'li milletvekilleri tarafından protesto edildi

25 Şubat 2015 01:11

TBMM Genel Kurulu'nda 17 Şubat'tan bu yana görüşmeleri devam eden ve 16 maddesi onaylanan İç Güvenlik Paketi görüşmelerine yönelik, muhalefetin protestoları devam ediyor.

Cumartesi günü CHP ve HDP'li milletvekillerinin oturma eylemi gerçekleştirilen TBMM, bu kez puşi eylemine sahne oldu.

HDP'li milletvekilleri, İç Güvenlik Paketi'nde yüz kapatmanın 2.5 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası verilmesine yönelik maddesini Genel Kurul'da puşi takarak protesto etti.

HDP'li milletvekilleri Pervin Buldan, Sebahat Tuncel, Selma Irmak, Ayla Akat Aka ve Aysel Tuğluk puşi taktıkları fotoğrafları, twitter sayfalarından yayınladı. 

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