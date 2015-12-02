HDP’li Kerestecioğlu’ndan Sağlık Bakanı’na HIV/AIDS sorusu

HDP İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu genel sağlık sigorta (GSS) primini ödemediği için HIV/AIDS tedavisine erişemeyenlere yönelik Bakanlık çalışmaları için soru önergesi verdi.

KaosGL’nin haberine göre Kerestecioğlu soru önergesinde, Türkiye’nin HIV/AIDS yayılımının en hızlı olduğu coğrafyalardan birinde yer aldığını belirterek, “HIV/AIDS tanısı almış bireylere yönelik toplumsal önyargının halen büyük bir problem olarak yaşanmakta olduğu görülmektedir. Önyargıları aşmak, HIV/AIDS konusunda yurttaşların doğrudan gerçek bilgiye erişebilmesi ve toplumsal farkındalığın yayılmasıyla mümkün olabilecektir” dedi.

Kerestecioğlu, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’na şu soruları yöneltti:

1-) Ülkemizde özellikle HIV ve AIDS konusunda değişen dinamikler doğrultusunda ne gibi önlemler alınmakta ve hangi uygulamalar hayata geçirilmektedir? Mevcut aile hekimliği sistemi içine genç dostu sağlık hizmet modellerinin entegre edilmesi ile ilgili çalışmalar nelerdir? Yoksa gerekçeleri nelerdir?

2-) Ülkemizde HIV ile yaşayan ne kadar insan vardır? Toplamda ne kadar HIV ile yaşayan insan düzenli ilaç kullanmakta ve tedaviye ulaşmaktadır?

3-) HIV veya AIDS ile yaşayanların sağlık hizmet sunumunda, çalışma hayatında ya da eğitimde ayrımcılığa uğramasını önlemeye yönelik ne tür çalışma ve uygulamalar vardır? HIV bulaşı yönünden riskli gruplara ya da dezavantajlı kesimlere yönelik veriler ve özel çalışmalar var mıdır?

4-) GSS primini düzenli ödemediği için HIV tedavisine erişemeyen ya da düzenli sürdüremeyen kimselere yönelik neler yapılmaktadır?

5-) Ülkemizde HIV konusunda başvurulabilecek anonim gönüllü test ve danışmanlık hizmetleri sunulabilmesine yönelik çalışmalar yürütülmekte midir?

6-) Savaş ve bölgesel çatışmalar nedeni ile ülkemize farklı coğrafyalardan gelen 2,5 milyonu aşkın bireyin HIV/AIDS durumu, bilgisi ve bu kişilerin bilgi ve hizmetlere erişimine yönelik yapılandırılmış bir program yürütülmekte midir?

7-) Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yaşa uygun yapılandırılmış ve kapsamlı cinsel sağlık ve üreme sağlığının eğitim müfredatına girmesi konusunda yapılan çalışmalar nelerdir? Okul zorunlu müfredatlarında HIV/AIDS konusunda hangi bilgi ve öğrenim hedefleri yer almaktadır? Yoksa gerekçeleri nelerdir?

8-) Türkiye’de HIV/AIDS ile yaşayanların karşılaştıkları temel güçlükleri ortaya koyan çalışmalar var mıdır? Varsa bu çalışmalar hangi sorunları ve çözüm hedeflerini ön plana çıkarmaktadır? Yoksa gerekçeleri nelerdir?