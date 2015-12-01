1 Aralık AIDS Günü: Türkiye'de HIV yayılımı son 5 yılda yüzde 130 oranında arttı

Pozitif Yaşam Derneği, 1 Aralık Dünya AIDS Günü’nde hiçbir sağlık sorunu yaşamasanız da, korunmasız her türlü cinsel ilişki, güvenli olmayan kan nakli sonrası ve hamilelik öncesi herkesi düzenli HIV testi yaptırmaya çağırdı.

Açıklamada, HIV’ın vücuda girdikten sonra yıllarca bulgu vermediğine dikkat çekilerek HIV pozitif olup olmadığınızı öğrenmenin tek yolunun doğru zamanda HIV testi yaptırmak olduğu belirtildi.

Pozitif Yaşam Derneği’nden yapılan açıklama şöyle:

Tüm bireyleri düzenli HIV testi yaptırmaya davet ediyoruz. Çünkü HIV tanısı konulan her 10 kişiden 4’ü 20 ila 30 yaş arasında. Çünkü Türkiye’de HIV yayılımı son 5 yılda yüzde 130 arttı. Çünkü; erken tanı hayat kurtarıyor. Çünkü; test yaptırmak HIV pozitiflerin hayatını koruyor.

1 Aralık Dünya AIDS Günü, herkesin yılda bir kez düzenli test yaptırması gerektiğine dikkat çekiyoruz. Çünkü, HIV vücuda girdikten sonra yıllarca bulgu vermeyebilir. HIV pozitif olup olmadığınızı öğrenmenin tek yolu ’doğru’ zamanda HIV testi yaptırmaktır. Hiçbir sağlık sorunu yaşamasanız da, korunmasız her türlü cinsel ilişki, güvenli olmayan kan nakli sonrası ve hamilelik öncesi HIV testi yaptırmanızı tavsiye ediyoruz.

HIV/AIDS artışı inanılmaz bir hıza ulaştı

T.C. Sağlık Bakanlığı’nın Kasım 2015 verilerine göre Türkiye’de kayıtlı 10 bin 475 HIV/AIDS vakası bulunmaktadır.

Türkiye’de HIV yayılımının son 5 yılda yüzde 130 oranında hızla artması önleme hizmetlerinin yetersizliği ve teste yönlendirmenin eksikliğinin göstergesidir. Yayılımın önüne geçilmesinin 2 önemli yoluna dikkat çekiyoruz. Bunun ilki test yaptırmak, diğeri tedaviye başlamak olduğunu savunuyoruz.

“HIV tedavi edilebilir”

HIV pozitif olduğunuzu öğrenmekten korkmayın. Erken dönemde HIV tanısı almak sizi pek çok fırsatçı enfeksiyondan korur. Korkularınızın yerini bilgi ve farkındalık ile değiştirin. Unutmayalım ki, HIV tedavi edilebilir kronik bir sağlık durumudur. Tedaviye erişimi olan HIV pozitifler sağlıklı ve kaliteli bir şekilde günlük yaşantılarına, eğitim ve çalışma hayatlarına devam edebilir, evlenebilir ve gerekli önlemlerle çocuk sahibi olabilirler.