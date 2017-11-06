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Politika

HDP'li Kerestecioğlu'ndan 'medya patronlarına': Paradise Belgeleri de mi haber değil?

"Binali Yıldırım'ın oğullarının off-shore hesapları da mı haber değil?"

06 Kasım 2017 17:33

HDP İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısında dün (6 Kasım) akşam saatlerinde kamuoyu ile paylaşılan Paradise Papers'ı (Cennet Belgeleri) haberleştirmeyen 'medya patronlarına' tepki göstedi.

Belgeler birçok ülkeden politikacıların ve ünlü isimlerin offshore hesaplarını gözler önüne seriyor. Belgelerde, Başbakan Yıldırım ve oğullarının Malta'daki şirketleri ve bağlantıları da detaylı bir şekilde anlatılıyor.

TIKLAYIN - Paradise Papers yayımlandı; belgelerde Binali Yıldırım'ın oğulları da var

Kerestecioğlu, Paradise Papers'ı haberleştirmeyen yayın kuruluşlarını eleştirerek, "Ey medya patronları, Paradise belgeleri de mi haber değil? Binali Yıldırım’ın oğullarının off-shore hesapları? Bu da mı haber değil?" şeklinde konuştu.

HDP'li Filiz Kerestecioğlu'nun konuşmasının satır başları şöyle:

"Dün İstanbul Kitap Fuarında bir rekor kırıldı. 3 bin kişi Demirtaş'ın Seher kitabını imzalattı. Bu da birilerine dert olsun.

Osman Kavala’yı Sorosçu olmakla suçladılar. 2003'te Davos’ta Soros’la buluşup bizi destekleyin diyen Erdoğan değil miydi?

Yerli otomobilin motor ve araç elektroniği gibi önemli parçalarını kim üretecek? AKP’nin cevap vermekten kaçındığı soru budur.Yerli otomobilin motor ve araç elektroniği gibi önemli parçalarını kim üretecek? AKP’nin cevap vermekten kaçındığı soru budur.

"Paradise belgeleri haber değil mi?"

Ey medya patronları, Paradise belgeleri de mi haber değil? Binali Yıldırım’ın oğullarının off-shore hesapları? Bu da mı haber değil?

Bir milli eğitim bakanının, okulları nitelikli ve niteliksiz diye ayırdığını ilk defa duydum. Utanç verici.

AKP yeni düzenlemelerle vergide adaletsizliği büyütüyor. Vergide adaleti sağlayacak şekilde, servet vergisi getirilmelidir."

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