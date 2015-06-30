HDP’li kadınlar Star gazetesini protesto etti

Halkların Demokratik Partisi Merkezi Kadın Koordinasyonu üyesi onlarca kadın, Star gazetesinin “Susturun şu şirreti” manşetiyle hedef gösterdiği HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’a destek vermek amacıyla bugün Galatasaray Meydanı’nda toplanarak Tünel Meydanı’na yürüdü. “Hepimiz Figen’iz Alışın Siyasetteyiz! Yaşasın Kadın Dayanışması” pankartının arkasında yürüyen kadınlar, Tünel Meydanı’nda bir basın açıklaması yaptı.

Grup adına açıklamayı okuyan HDP Parti Meclis üyesi Beycan Taşkıran, bütün kadınları hedef alan bu nefret söylemini kınadıklarını belirtti. Taşkıran, “Biz HDP’li kadınlar olarak, Eş Genel Başkanımız Figen Yüksekdağ’ın veya başka bir kadın arkadaşımızın başına gelebilecek herhangi bir saldırıdan en başta siyasi iktidarı ve havuz medyasını sorumlu tutacağımızı bir kez daha açıkça beyan ediyoruz” dedi. Sivil kıyafetli polislerin sürekli kadınları ellerindeki akıllı telefonlarla kayda almaları dikkatlerden kaçmadı.

Star gazetesinin yaptığı haberi T24’e değerlendiren HDP Parti Meclis Üyesi Arife Çınar, “Kadınlar artık seslerini çıkartıyor. AKP iktidarının tek düşüncesi kadını yok saymaktır. Fıtratımızda eşitlik yok diyen bir anlayış. Kadınların sesleri yükseldikçe bunun karşısında durmaya çalışacaklar kendilerince. HDP’nin meclise girmesiyle birlikte kadın milletvekili sayısında önemli bir artış oldu. Bu da İŞİD’le işbirliği yapan anlayış için rahatsız edici bir durum” ifadelerini kullandı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın Suriye sınırındaki Suruç’a yaptığı ziyaret sırasında yaptığı konuşma nedeniyle halkı kışkırtmaya çalıştığı iddia eden Star Gazetesi, konuyla ilgili haberine, “Susturun şu şirreti” başlığını atmıştı. Yayımlanan bu haberin hemen ardından kadınlar ve LGBTİ’ler sosyal medyada #FigenYüksekdağYalnızDeğildir kampanyası başlatmıştı.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Havuz medyası olarak Figen hanım ve diğer vekiller yerine İŞD’in barbar tecavüzcü halifesini mecliste görmeyi hayal ettiğinizi biliyoruz. Ama bu rüyanız kabus olmaya devam edecek” ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Başkanı Uğur Güç ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Genel Başkanı Turgay Olcayto da yaptıkları açıklamalarla Star gazetesinin Figen Yüksekdağ’dan özür dilemesini istedi.