HDP'li İdris Baluken, Selma Irmak, Leyla Birlik, Nursel Aydoğan ve Gülser Yıldırım tutuklandı!

HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, milletvekilleri Selma Irmak, Leyla Birlik, Nursel Aydoğan ve Gülser Yıldırım çıkarıldığı sulh ceza hâkimliğince tutuklandı. Tutuklananlar arasında eş genel başkanlar Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ da bulunuyor.

HDP Eş Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile milletvekilleri Ferhat Encü, Leyla Birlik, Selma Irmak, Abdullah Zeydan, İdris Baluken, Sırrı Süreyya Önder, Ziya Pir, Nursel Aydoğan, Gülser Yıldırım gece yarısı yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı.

Sabah saatlerinde de HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, kaldığı otelde gözaltına alınmıştı.

İçişleri Bakanlığı, HDP'li milletvekili hakkında gözaltı kararlarına ilişkin olarak yaptığı açıklamada Faysal Sarıyıldız ve Tuğba Hezer'in yurt dışında olması dolayısıyla gözaltına alınamadığını bildirmişti.

HDP'li Ziya Pir savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, Demirtaş ve Yüksekdağ tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

6 tutuklama

İlk olarak Bingöl'de tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen İdris Baluken tutuklandı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan ile HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak da çıkarıldıkları sulh ceza hâkimliğince tutuklandı.

Saat 17:00 sularında eş genel başkanlar Demirtaş ve Yüksekdağ ile Yıldırım'ın da tutuklandığı haberi ajanslara düştü.