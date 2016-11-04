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Politika

Nursel Aydoğan kimdir?

Gece yarısı operasyonuyla gözaltına alınan Leyla Birlik tutuklandı

04 Kasım 2016 18:47

Gece yarısı operasyonuyla gözaltına alınıp tutuklanan HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, 17 Kasım 1958'de Bursa Yenişehir'de doğdu. 

Gıda Mühendisi; Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Fakültesini bitirdi. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonuna bağlı Tüm Sağlık-Sen Sağlık Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasında yöneticilik yaptı.

Tutuklu Aileleri Yardımlaşma Derneği ve Federasyonunda Genel Başkanlık görevinde bulundu. DTP Kurucu Üyesi olan Aydoğan, 24. Dönemde Diyarbakır Milletvekili seçildi.

Orta düzeyde İngilizce bilen Aydoğan, bekâr ve 1 çocuk annesi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile milletvekilleri Ferhat Encü, Leyla Birlik, Selma Irmak, Abdullah Zeydan, Sırrı Süreyya Önder, Ziya Pir, Nursel Aydoğan, Gülser Yıldırım ve İdris Baluken gece yarısı operasyonuyla gözaltına alınmıştı. 

 

 

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