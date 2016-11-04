Leyla Birlik kimdir?

Gece yarısı operasyonuyla gözaltına alınıp tutuklanan HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik, 3 Mart 1974'te Mardin'in Derik ilçesinde doğdu.

Lise mezunu olan Leyla Birlik, yağlı boya resim çalışmaları yapmakta. Şırnak İl Genel Meclis Başkanlığı görevinde bulundu. İyi düzeyde Kürtçe bilen Birlik, evli ve 1 çocuk annesi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile milletvekilleri Ferhat Encü, Leyla Birlik, Selma Irmak, Abdullah Zeydan, Sırrı Süreyya Önder, Ziya Pir, Nursel Aydoğan, Gülser Yıldırım ve İdris Baluken gece yarısı operasyonuyla gözaltına alınmıştı.