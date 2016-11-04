T24 LogoT24 Logo
Politika

Leyla Birlik kimdir?

Gece yarısı operasyonuyla gözaltına alınan Leyla Birlik tutuklandı

04 Kasım 2016 18:39

Gece yarısı operasyonuyla gözaltına alınıp tutuklanan HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik, 3 Mart 1974'te Mardin'in Derik ilçesinde doğdu.

Lise mezunu olan Leyla Birlik, yağlı boya resim çalışmaları yapmakta. Şırnak İl Genel Meclis Başkanlığı görevinde bulundu. İyi düzeyde Kürtçe bilen Birlik, evli ve 1 çocuk annesi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile milletvekilleri Ferhat Encü, Leyla Birlik, Selma Irmak, Abdullah Zeydan, Sırrı Süreyya Önder, Ziya Pir, Nursel Aydoğan, Gülser Yıldırım ve İdris Baluken gece yarısı operasyonuyla gözaltına alınmıştı. 

ETİKETLER

HDPLeyla Birlik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24