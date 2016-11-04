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İdris Baluken kimdir?

Gece yarısı operasyonuyla gözaltına alınan İdris Baluken tutuklandı

04 Kasım 2016 17:07

Gece yarısı operasyonuyla gözaltına alınıp tutuklanan HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken 1976'da Bingöl'de doğdu.1992'de Bingöl Lisesi'nden mezun olan Baluken, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi diplomasına sahip.

Üniversiteden sonra Bingöl Verem Savaş Dispanseri'nde sorumlu tabip olan İdris Baluken, 1999 yılında uzmanlık eğitimi için  İstanbul 'a geldi. Uzmanlığını aldıktan sonra 2004 yılında tekrar Bingöl'e dönen Baluken, Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı olarak hizmet verdi. Beş yıllık Bingöl deneyiminden sonra 2009'da Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tayin olan İdris Baluken, evli ve iki çocuk babası.

Zazaca, Kürtçe ve İngilizce bilen Baluken HDP Grup Başkanvekili olarak TBMM'de çalışmalarını sürdürmekteydi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile milletvekilleri Ferhat Encü, Leyla Birlik, Selma Irmak, Abdullah Zeydan, Sırrı Süreyya Önder, Ziya Pir, Nursel Aydoğan, Gülser Yıldırım ve İdris Baluken gece yarısı operasyonuyla gözaltına alınmıştı. 

 

 

 

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