HDP'li Hüda Kaya, sosyal medyada yankılanan o fotoğrafı anlattı

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Cumartesi Anneleri'nin dün İstanbul Galatasaray Meydanı’ndaki 700. hafta eylemine yönelik sert polis müdahalesi sırasında çekilen fotoğrafıyla ilgili konuştu.

Fotoğrafta kendisinin bir diğer HDP milletvekili Ahmet Şık’a ‘su içiriyormuş’ gözüktüğünü belirten Kaya, “Bir ara Ahmet Şık’la bir su şişesi paslaşması oldu ama o kare değildi. Fotoğrafta Ahmet Şık’ın gözlüğü düşüyordu, benim onu takmaya çalıştığım karedir o” dedi. Kaya, sosyal medyada önemli bir yankı bulan fotoğrafın ardından takipçilerinin kendisine çok sayıda duygusal mesaj gönderdiğini de ekledi.

"Gezi’den bu yana en kitlesel bir direniş gerçekleşti"

Güvenlik güçlerinin dün Galatasaray Meydanı’ndan Gezi eylemlerinden bu yanaki en şiddetli müdahalelerden birini gerçekleştirdiğini kaydeden HDP milletvekili, “Aynı zamanda yine Gezi’den bu yana en kitlesel bir direniş gerçekleşti. Gezi’den bu yana böylesine destansı dayanışma ve halk direnişi de olmamıştı” diye konuştu. Bundan sonra da seslerinin ve sözlerinin daha güçlü çıkacağını ifade eden Kaya, asla geri adım atmayacaklarını belirterek, şöyle devam etti:

“Cumartesi Anneleri hakkını, taleplerini alıncaya kadar sorumlular yargılanıp, hak ettikleri cezaya çarpılıncaya kadar bizim mücadelemiz devam edecek sesimiz kesilmeyecek.”

"İçişleri Bakanı'nın emriyle yapıldı"

HDP’li Kaya, T24’e şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dün, Gezi’den bu yana en şiddetli müdahalelerden birini gerçekleştirdi güvenlik güçleri. Fakat aynı zamanda yine Gezi’den bu yana en kitlesel bir direniş gerçekleşti. Gezi’den bu yana böylesine destansı dayanışma ve halk direnişi de olmamıştı.

"Saatlerce sürdü müdahale ve Galatasaray Meydanının, İstiklal Caddesinin her karesinde her köşesinde uzun saatler boyu halkımız dağılmadı ve destansı bir direniş ve dayanışma gerçekleşti. Direkt milletvekillerini hedef alarak, beni de hedef alarak üzerimize gaz sıktılar, gaz kapsülü attılar. Yaralananlarımız oldu, bireysel fiziki müdahalelere varıncaya kadar vekilleri de hedef alan büyük bir şiddet oldu.

Şunu kesin olarak biliyoruz, bu tarzda, bu şiddette bir müdahale İçişleri Bakanı'nın emriyle yapıldı. ‘HDP’nin yapacağı hiçbir bir çağrıya asla izin vermeyeceğiz’ şeklinde konuşmasını biliyoruz. Bu şekilde yaptığı konuşma ile bu topraklarda milyonlarca karşılığı olan siyasal demokratik mücadele veren bir partiyi illegalize etmesinin bir yararı olmayacaktır. Dün büyük bir şiddete ve saldırıya maruz kaldık. Gözaltılarımız oldu, yaralananlarımız oldu ama başta annelerimiz ve kadınlarımız olmak üzere direniş tarihinde yüz akı bir sayfa yerini buldu.

"Halkımızın dayanışma ve direnişinin karşılık bulması umudu bir kez daha artırdı"

Bütün bu saldırı ve şiddete rağmen sabahın erken saatlerinden akşam geç saatlerine kadar Taksim’deydik hep birlikte. Gözaltına alınan arkadaşlarımızın tamamını teslim alıncaya kadar buluşuncaya kadar ayrılmadık. Ben de dahil herkesin yüzü-gözü ışıl ışıldı, hepimiz mutluyduk ve çok umutluyduk. Böylesine bir şiddete karşı halkımızın dayanışma ve direnişinin karşılık bulması insanlarımızda umudu bir kez daha artırdı.

“Sanmasınlar ki; böylesine bir müdahaleden sonra Cumartesi Anneleri artık toplanmayacak”

"Sesimiz ve sözümüz bundan sonra daha güçlü çıkacak. Siz şiddetle sesimizi kesmeye çalışırken aslında insanlarını üzerindeki ölü toprağının atılmasına sebep oldunuz. İnsanlarınız korkuyu öldürmelerine sebep oldunuz. Asla geri adım atmadan Cumartesi Annelerinin her zaman yanında olacağız. Cumartesi Anneleri hakkını, taleplerini alıncaya kadar sorumlular yargılanıp, hak ettikleri cezaya çarpılıncaya kadar bizim mücadelemiz devam edecek sesimiz kesilmeyecek."