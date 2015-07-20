HDP'li Fırat: Saldırının hedefi Türkiye

HDP Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat, Suruç ilçesinde Amara Gençlik ve Kültür Merkezi'nde yapılan bombalı saldırının Türkiye'ye yönelik olduğunu söyledi.

Cihan'da yer alan habere göre, HDP Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat, IŞİD intihar bombacısının gerçekleştirdiği söylenen saldırı için, "Saldırıyı anormal karşılamadım. Rojava'daki yenilgilerinin acısını burada çıkarmaya çalışıyorlar. Saldırının asıl hedefi ne Suriye ne Irak 'tır, hedef o ülkelerden daha laik olan Türkiye 'nin bütünüdür. Ama Türkiye bunun farkında değildir" dedi.

Fırat, Türkiye'de IŞİD'e olan sempatiyi anlamanın mümkün olmadığını da belirterek, 2 milyon kadar IŞİD sempatizanı bulunduğunu öne sürdü.