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Politika

HDP'li Fırat: Meclis Başkanlığı için diğer partilerden destek isteyeceğim

HDP Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat, AKP’nin kurucuları arasında yer alıyor

24 Haziran 2015 14:58

HDP'nin TBMM Başkanı adayı Dengir Mir Mehmer Fırat, Meclis Başkanlığı için peşin görüşlü olmamak gerektiğini belirterek, “Bütün grupları ziyaret ederek destek isteyeceğim. Olur veya olmaz, bilemiyorum. Hiç kimsenin bir tahminde bulunabilmesi mümkün değil. Hakkımızda hayırlısı ne ise o olacaktır” dedi.

Radikal’de yer alan habere göre, diğer partilerden tepki görmeyeceğini söyleyen Fırat duygusal davranacak AKP vmilletvekillerinin olacağını ve onlardan tepkiler gelebileceğini söyledi; “Bana tepki gösterenler de gerçek AK Partililer olmayacaktır” diye konuştu.

“Erdoğan ile bir araya geldiğinizde kişisel anlamda bir tepki bekliyor musunuz?” sorusuna Fırat, “Orada bir makamı temsil ediyorsunuz. Siyasetin gerekleri ne ise o şekilde davranmak gerekir. Tahmin ediyorum Cumhurbaşkanı da kişisel duygularını bir kenara atabilecek olgunluktadır. Biz de kişiselleştirmeden bir görüşme yapabiliriz” yanıtını verdi. 

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