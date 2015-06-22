Demirtaş, HDP'nin Meclis Başkan Adayı'nı açıkladı!

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, partisinin Meclis Başkanlığı adayının Dengir Mir Mehmet Fırat olduğunu açıkladı. MHP'li siyasetçilerin HDP'yle koalisyon hakkındaki ifadeleriyle ilgili de konuşan Demirtaş, "Çok ciddiye almıyorum. Aldıkları oyun hakkını veremeyen parti ile neyi tartışacağız? Halkın iradesine karşı yapılmış ciddi saygısızlık. Eşit milletvekiline sahibiz, herkes bunu bilerek konuşursa iyi olur" dedi.

Demirtaş'ın HDP Genel Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamaların satır başları şu şekilde:

-Bizim çok katı tutumlarımız yok ama ilkelerimizden taviz verecek bir esnemeyi bizden beklemesinler.

-Millet sorunları çözer. Parlamento toplanmadan seçimi tartışmak seçim sonucundan ders çıkarmamaktır. Erken seçimden korkmuyoruz. Dışarıdan destek versinler, 80 milletvekiliyle Türkiyeye yönetmeye hazırız. Seçim korkulacak bir şey değil panik yapmaya gerek yok

-Meclis başkanlığı seçiminde Sayın Dengir Mir Mehmet Fırat adayımız olacak.