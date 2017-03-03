HDP'den Suriye'deki Kürt gruplar arasındaki çatışmaya ilişkin açıklama: Ankara'nın bundan çıkarı olabilir!

HDP Sözcüsü Osman Baydemir, Irak ile Suriye arasındaki sınırda Roj Peşmerge Birliği (Rojavalı peşmergeler) ile PKK’ye bağlı olduğu ileri sürülen Şengal Direniş Birlikleri (YBŞ) arasında çıkan çatışmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Orta Doğu'nun selameti çatışmasızlıktadır. Orta Doğu’nun selameti Kürt eşitlik zemininin, barışın inşasındadır. Bir birakuji arifesindeyiz. Bunun Kürde zerre kadar faydası olmayacaktır" diyen Baydemir, "Bir tek IŞİD’e faydası olur. Kim ‘IŞİD’le kim mücadele etmek istiyorum’ diyorsa birakujinin durdurulması konusunda çaba sarf etmelidir. Oradaki kardeş kavgası IŞİD’in elini güçlendirecektir. Göreceli, dönemsel olarak Ankara’nın, Tahran’ın bundan çıkarı olabilir" diye konuştu.

Rudaw: Suriyeli peşmergeler ile PKK'nın desteklediği YBŞ arasında çatışma çıktı!

Bir birakujî (kardeş kavgası) arifesinde bulunulduğu uyarısı yapan Baydemir, şöyle konuştu:

"Birakujîye hayır!"

"Orta Doğu'nun selameti çatışmasızlıktadır. Orta Doğu’nun selameti Kürt eşitlik zemininin, barışın inşasındadır. Bir birakuji arifesindeyiz. Bunun Kürde zerre kadar faydası olmayacaktır. Bir tek IŞİD’e faydası olur. Kim ‘IŞİD’le kim mücadele etmek istiyorum’ diyorsa birakujinin durdurulması konusunda çaba sarf etmelidir. Oradaki kardeş kavgası IŞİD’in elini güçlendirecektir.

"Çok değil, Eylül’de Eş Genel Başkanımız Selahattin Demirtaş birlikte Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde girişimlerimiz, temaslarımız oldu. Oradaki Kürt siyasi hareketlerinin ortak paydada buluşması, Türkiye’deki, Rojava’daki Kürt sorununun çözümüne, Kürt statüsüne çok büyük katkı sunar. Oradaki herhangi bir çatışma Türkiye’yi de geriletir.

"Göreceli, dönemsel olarak Ankara’nın, Tahran’ın bundan çıkarı olabilir. Ama uzun vadede bu Türk’ün de, Fars’ın da, Arap’ın da, Kürt’ün de aleyhine. Birakujîye hayır diyoruz.

"Kimden gelirse gelsin, birakujî kabul edilemez. Birakujî; Molla Mustafa Barzani’den bugüne kadar, Şêx Seîd’den, Seyîd Riza’dan bugüne kadar bütün Kürt ve Kürdistan şehitlerine ihanettir. Birakujî, kahraman pêşmerge şehitlerine de Kobanî şehitlerine de ihanettir.

"Bu sebeple, buradan bütün kardeşlerimize çağrımızdır. Birakujînin acil bir şekilde, hemen bu saat içinde durması gerekir. Bütün sorunların konuşarak, müzakere ile, istişare ile çözülmesi gerekir. Bütün Kürtler ve Kürdistan halkı birakujîyi istemiyor, buna karşı duruyor. Eğer bugün Kürtler arasında kanın döküleceği bir zemin oluşursa, bu Kürtler için yeni bir ferman anlamına gelir.

"HDP olarak çağrımız şudur: Birakujînin bir an önce durması gerekmektedir. Çağrımız daha önce “kesinlikle Kürtler arasında birakujî olmayacaktır” şeklinde beyanlar veren Kürtlere ve Kürdistanlı siyasetçileredir. Onların bu sözlerine ve beyanlarına sahip çıkmaları gerekmektedir.