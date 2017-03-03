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Dünya

Rudaw: Suriyeli peşmergeler ile PKK'nın desteklediği YBŞ arasında çatışma çıktı!

İddiaya göre, çatışmada 1 YBŞ’li hayatını kaybetti, 3 YBŞ’li ile 4 peşmerge yaralandı

03 Mart 2017 12:50

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'ye yakınlığıyla bilinen Rudaw isimli medya grubu, Sınune kasabası yakınlarındaki Hanesur bölgesinde sabah saatlerinde Suriyeli Peşmergeler ile PKK'lılar arasında çatışma yaşandığını iddia etti. Rudaw haberinde "Roj Peşmerge Birliği (Rojavalı peşmergeler) ile PKK’ye bağlı Şengal Direniş Birlikleri (YBŞ) arasında çatışma çıktı" ifadesini kullandı. İddiaya göre, çatışmada 1 YBŞ’li hayatını kaybetti, 3 YBŞ’li ile 4 peşmerge yaralandı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Peşmerge komutanları, ilk olarak YBŞ’lilerin ateş açtığını belirtti. Rojova Peşmergeleri olarak bilinen Suriye Peşmergeleri, sınır bölgesini korumak için dün Sınune-Hanesur arasındaki bölgeye konuşlanmıştı.

Suriye Peşmergeleri komutanlarından Albay Kadir Şeyh Memi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Güçlerimizden 500'ünü Şengal (Sincar) ilçesine bağlı Sinun kasabası ve Hanesur köyü arasında konuşlandırdık" ifadelerini kullanmıştı. Suriyeli Peşmergelerin sevk edildiği bölgelerin PKK'nın elinde olduğunu belirten Memi, "PKK militanlarının bölgeden çıkarılması için oraya güç takviyesi yaptık" demişti. Memi, PKK'nın bölgeden çıkarılması için kendilerinin bağlı bulundukları merkezden daha fazla Peşmerge'nin gönderilmesi talebinde de bulunduklarını söylemişti.

Sincar ilçesine bağlı Sinun kasabası ve Hanesun bölgesi Irak-Suriye sınırında yer alıyor. PKK, Ağustos 2014'te IŞİD'i Sincar ilçesinden çıkarmak için bölgede varlık göstermeye başlamıştı.      

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Irak Bölgesel Kürt YönetimiMesut BarzaniRudaw

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