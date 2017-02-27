Barzani ile Erdoğan 'Rojava peşmergeleri'nin Kuzey Suriye'ye konuşlandırılmasını görüştü

İstanbul’a gelen Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Gündemde, Suriye’de Kürtlerin yoğun olduğu bölgelere 'Rojava Peşmergeleri' olarak tanımlanan Suriyeli Kürt savaşçıların konuşlandırılması planı var. Suriye Kürt Ulusal Meclisi (ENKS), Barzani ve Türkiye’nin yardımıyla Rojava peşmerge gücünü oluşturdu. Ancak, yaklaşık 7 bin kişilik olduğu belirtilen Rojava peşmergeleri, PYD’nin izin vermemesi nedeniyle Suriye’ye geçemediği iddia edildi.

Hürriyet'ten Sevil Erkuş'un haberine göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani’yle dün İstanbul’da bir araya geldi. IKBY Başkanı ile Türk yetkililerin sıklaşan görüşme trafiği, Suriye ve Irak’ta IŞİD'e karşı yürütülen mücadelenin devamına yönelik yeni planların yapıldığı, bölgede enerji kaynaklarının dünya pazarlarına taşınması için yeni ittifakların ortaya çıktığı döneme geliyor.

Erdoğan ile görüşmesinin ardından bugün Ankara’da Başbakan Binali Yıldırım’la bir araya gelecek olan Barzani’nin çantasında; IŞİD'e karşı yürütülen askeri operasyonlar kapsamında Musul ve Telafer’in durumu, PKK’nın Irak’taki varlığı, Kerkük petrollerinin İran’a taşınmasına ilişkin Bağdat’ın yaptığı girişimler ve Rojava Peşmergelerinin Suriye'de konuşlandırılması bulunuyor. Barzani, 19 Şubat’ta Almanya’nın Münih kentinde Yıldırım ile görüşmüştü. Barzani’nin Türkiye temasları, Iraklı Kürtlerin yeniden bağımsızlık referandumunu gündeme getirdiği, ABD ve birçok Avrupa ülkesinden destek istediği bir dönemde gerçekleşiyor.

Peşmergelerin geçişi

Gündemde Suriye’de Kürtlerin yoğun olduğu bölgelere "Rojava Peşmergeleri" olarak tanımlanan Suriyeli Kürt savaşçıların konuşlandırılması planı var.

Suriye Kürt Ulusal Meclisi (ENKS), Barzani ve Türkiye’nin yardımıyla Rojava Peşmerge gücünü oluşturdu. Ancak, yaklaşık 7 bin kişilik olduğu belirtilen Rojava Peşmergeleri, PYD’nin izin vermemesi nedeniyle Suriye’ye geçemediği iddia edildi.

ABD’nin de YPG’yle çatışmaları endişesi nedeniyle bu savaşçıların Suriye’ye konuşlanmasına henüz destek vermediği belirtiliyor. Rojava Peşmergelerinin Suriye’ye hangi statüde döneceğine ilişkin geçtiğimiz günlerde YPG ve IKYB yetkililerinin katılımıyla toplantılar yapıldı. Hürriyet’e bilgi veren Türk yetkililer, Ankara’nın plana sıcak baktığını belirtiyor.

Kerkük petrolleri

Ziyaret, Bağdat ve Tahran’ın statüsü hâlâ tartışmalı olan Kerkük petrollerinin İran üzerinden dünyaya pazarlanmasına ilişkin bir mutabakat zaptı imzalamasının ardından gerçekleşiyor. Irak Petrol Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, anlaşmaya göre, Kerkük’ten çıkan ham petrolü İran üzerinden taşıyacak bir boru hattının olası inşası gözden geçirilecek. Boru hattı inşa edilirse, IKBY topraklarından da geçmesi gerekecek. İran’ın boru hattını Kuzey Irak’ta Sincar bölgesinden geçirmek istediği, ülkedeki Şii ağırlıklı Haşdi Şabi milislerinin de bu bölgeye konuşlandığı belirtiliyor. Barzani, Türkiye temaslarının hemen öncesinde yaptığı açıklamada tutuklu bulunan HDP’li vekiller ve partinin Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.