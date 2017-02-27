Barzani 6 ayda ikinci kez Türkiye’de

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKYB) Başkanı Mesut Barzani, Türkiye’ye geldi. Barzani programı kapsamında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile İstanbul’da bir araya geldi. Erdoğan ile Barzani'nin görüşmesi 1 saat kadar sürdü.

Barzani'nin ofisinden açıklama

Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamada, İstanbul'da bulunan Mabeyn Köşkü'ndeki görüşmede, Türkiye ile IKBY arasındaki ekonomik ilişkiler, Suriye başta olmak üzere bölgedeki siyasi gelişmeler ile Başbakan Binali Yıldırım'ın Kürt bölgesine yaptığı ziyaretin sonuçlarının değerlendirildiği belirtildi.

Ayrıca, terör örgütü IŞİD ile mücadele ve Musul'u IŞİD’den kurtarma operasyonu üzerinde durulduğu, Erdoğan'ın IŞİD ile mücadele konusunda IKBY'ye desteklerini yinelediği kaydedildi.

Bölge ve Suriye'deki siyasi gelişmeler, Cenevre müzakereleri, uluslararası dengelerdeki değişimlerin bölge üzerindeki etkisi ile Türkiye ve Irak arasındaki ilişkilerin de ele alındığı ifade edildi.

Kabulde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, IKBY Hükümet Sözcüsü Sefin Dizayi ve IKBY Başkanlık Divani Başkanı Fuad Hüseyin'in de hazır bulunduğu bildirildi.

Barzani'den ilk açıklama: Her şeyi konuştuk

Rûdaw'a konuşan Barzani, Erdoğan'la gerçekleştirdiği görüşmenin "olumlu" geçtiğini belirterek, “Her şeyi konuştuk” dedi.

6 ayda ikinci kez

Barzani, Ağustos 2016’dan bu yana ikinci kez Türkiye'ye geldi. Son bir yıldır Türkiye ile yoğun bir temasta bulunan Barzani, geçtiğimiz hafta Almanya’daki temasları sırasında Başbakan Binali Yıldırım ile bir araya gelmişti. Ocak ayında da Yıldırım’ın IKYB'ye gerçekleştirdiği ziyarette yine Barzani, Yıldırım ile görüşmüştü.

Bu yoğun görüşme trafiğinin bugünkü durağı başladı. Barzani ve beraberindeki heyet, özel uçakla Atatürk Havalimanı'na indi. Devlet Konukevi’nde Dışişleri Bakanlığı yetkililerince karşılanan Barzani daha sonra havalimanından ayrıldı.

Dün İstanbul’da Erdoğan ile bir araya gelen Barzani bugün de Ankara’da olacak.

IKYB bayrağı göndere çekildi

İstanbul’dan bildiren Rûdaw mubahiri Rawin Sterk, Atatürk Havalimanı’nda ilk kez Irak Bölgesel Kürt Yönetimi bayrağının göndere çekildiğini söyledi.

HDP çıkışı

Barzani, ziyareti öncesi 4 Kasım 2016’dan bu yana tutuklu bulunan HDP’li vekiller ve partinin eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili konuşmuştu. Barzani, barış süreci için Demirtaş ve diğer vekillerin serbest bırakılması gerektiğini söyledi.