HDP'den Leyla Güven açıklaması: Her bir yargı kararı daha ağır bir hak ihlali ve suç haline gelmeye başladı

T24

HDP, 24 Haziran seçimlerinde Hakkari’den milletvekili seçilen tutuklu Leyla Güven hakkında ilk olarak tahliye kararı verilmesi, ardından ise yapılan itirazın kabul edilmesiyle tutukluluğun devam etmesiyle ilgili açıklama yapıldı.

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Ayşe Acar Başaran tarafından yapılan açıklamada, tutukluluğun devamıyla ‘sandık iradesinin gasp edildiği’ yorumu yapılırken; “Yargı bu tür kararlar ile tamamen iktidara bağımlı ve taraflı durumunu teyit etmektedir. Leyla Güven’in hukuksuz ve keyfi biçimde rehin tutulması sürdürülmektedir” dendi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yargıda alınan skandal kararlar açısından son örnek Hakkari vekilimiz Leyla Güven’le ilgilidir. Uzun süredir mesnetsiz ve soyut iddialarla hukuksuz bir biçimde rehin bulunan Leyla Güven’in tahliye edilmesi için avukatları tarafından 26 Haziran’da başvuru yapılmıştır.

"Başsavcılık, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçunu işlemiştir"

"29 Haziran günü saat 11.00 civarında mahkemesi Leyla Güven hakkında tahliye kararı vermiş, ancak cezaevine tahliye yazısı yazılmamıştır. Sabah saatlerinde verilen tahliye kararı uygulanmamış; mahkeme kararı dikkate alınmamış; hukuka ve yasaya aykırı biçimde Leyla Güven’in özgürlüğü elinden alınmış; keyfi biçimde savcılığın itirazının sonucu beklenmiştir.

"Diyarbakır Başsavcılığı karara itiraz etmiştir; mahkeme, savcılığın sözlü olarak itiraz ettiğini belirtmiştir. Bir üst mahkeme de tahliye kararını kaldırarak, milletvekilimiz Leyla Güven'in tutukluluk halinin devamına karar vermiştir. Başsavcılık, tahliyeyi engellemiş ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçunu işlemiştir.

"Dosyanın bu kadar kısa sürede incelenme olasılığı yoktur"

"İtiraz edilen mahkeme de, yine sözlü olarak tutukluluğun devamı kararı verildiğini belirtmiştir. Mahkeme heyeti başka duruşmalarda olmasına rağmen, 4 klasörlük dosyayı nasıl inceleyip de karar vermiştir? Bu tamamen belirsizdir.

"Bir dosyanın bu kadar kısa sürede incelenme olasılığı yoktur, dolayısıyla heyet inceleme yapmaksızın ve iktidar talimatları neticesinde karar vermiştir. Dava dosyasına hakim olmayan bir mahkeme, Leyla Güven’in yargılandığı mahkemenin tahliye kararını ortadan kaldırmıştır.

"Bir kez daha belirtelim ki, yargı bu tür kararlar ile tamamen iktidara bağımlı ve taraflı durumunu teyit etmektedir. Leyla Güven’in hukuksuz ve keyfi biçimde rehin tutulması sürdürülmektedir.

"24 Haziran seçimlerinde halkın oylarıyla milletvekili seçilen Leyla Güven, sandık iradesi daha fazla gasp edilmeden ve çiğnenmeden derhal serbest bırakılmalıdır.”