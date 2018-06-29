HDP'den milletvekili seçilen Leyla Güven hakkında tahliye edilmeden yeniden tutuklama kararı

24 Haziran seçimlerinde HDP'den Hakkari Milletvekili seçilen DTK'nin cezaevinde bulunan ve bugün avukatlarının başvurusu üzerine tahliye edilmesine karar verilen Eş Başkanı Leyla Güven, savcının itirazı üzerine üst mahkeme tarafından tutuklandı.

HDP'nin Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nde tutukluyken aday göstermesiyle Hakkari'den milletvekili seçilen Leyla Güven hakkında, avukatlarının yaptığı başvurudan sonra verilen tahliye kararı gerçekleştirilmeden savcının itirazıyla üst mahkemece yeniden tutuklama kararı verildi.



Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven hakkında, yargılandığı 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce avukatlarının başvurusu üzerine tahliye kararı verildi. HDP'li vekiller ve avukatları cezaevine gidip, Leyla Güven'in çıkmasını beklerken savcının, bir üst mahkeme olan 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurarak, tahliye kararına itiraz etmesi sonucu Güven hakkında yeniden tutuklama kararı verildiği öğrenildi.

"3 hakim, 5 dakikada 4 klasörü okuyup tutuklama kararı verdi"

Leyla Güven'in avukatı Reyhan Yalçındağ Baydemir, karara tepki göstererek, savcılık itiraz ettiği için tahliyenin gerçekleştirilmediğini ve bunun 'hürriyeti tahdit' suçu olduğunu kaydetti. Baydemir, "Savcılık, mahkeme kararına rağmen tahliyeyi engellediği için sorumludur. Olması gereken, müvekkilimin tahliye edilmesi ve eğer savcılık itirazı sonrası 10'uncu Ağır Ceza kararını değiştirirse yeniden tutuklama kararı çıkarılmasıydı. Olmadı gereken buyken, tahliye gerçekleşmedi. Şu saate kadar tarafımıza yazılı karar verilmedi. Sadece sözlü olarak 10'uncu Ağır Ceza 'Yeniden tutuklama verildi' dedi. Bu arada dosyayı bilmeyen başka mahkemenin 3 hakimi, 5 dakika içinde 4 klasörü okuyup, tutuklamanın gerekli olduğuna karar verdi. Karar henüz verilmedi; ama sözlü olarak söylendi. Tekrar pazartesi itiraz edeceğiz. Bir mahkeme kararına uyulması herkes için zorunludur, bağlayıcıdır. Saat 11’de verilen tahliye kararı şu saate kadar uygulanmamıştır. İtiraz sonraki bir meseledir. İtiraz hakkımızı biz de kullanacağız" diye konuştu.

