T24 LogoT24 Logo
Politika

HDP'den Erdoğan'a Kandil yanıtı

"Rüyalarının gerçekleşmesine asla izin vermeyeceğiz"

01 Ekim 2017 19:14

HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yeni yasama yılının açılış töreninde yaptığı konuşmanın ardından gazetecilerin 'HDP'nin törene katılmaması' sorusuna "Onların yeri Kandil'dir, biliyorsunuz" açıklamasına tepki gösterdi.

Kemalbay, Edirne Cezaevi önünde yaptığı konuşmada, "AKP Genel Başkanı yerimizin Kandil olduğunu söylemiş. Kendisi her türlü yolu kullanarak muhalefetten kurtulmak istiyor. Biz asla ve asla bu rüyalarının gerçekleşmesine izin vermeyeceğiz. Cesaretimizle her zaman var olduk, var olmaya da devam edeceğiz. Nerede var olacağımız konusunda söz söylemek hiç kimsenin haddi değil. Parlamento’da da sokakta da mücadelemizi sürdüreceğiz. AKP Genel Başkanı, Demirtaş’tan korkmaktadır. Duvarların ardına koyduğu Demirtaş, bizlerin yanında olmaya devam etmektedir. AKP Genel Başkanı korkmaya devam etsin. Bizleri asla durduramayacak. Bu mücadele mutlaka kazanıncaya kadar sürecek" dedi.

HDP'li Kürkçü: Senin yerin cezaevi

HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü de Cumhurbaşkanı  Erdoğan’a Twitter'dan yanıt verdi.

Kürkçü, Twitter’dan paylaştığı mesajda, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi’nin kapısında olduklarını belirterek, “İlk adil seçimden sonra burası senin yerin olacak biliyorsun” diye yazdı.

ETİKETLER

Tayyip ErdoğanTBMMKandilHDP
","articleSection":"Politika","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2017-10-01T19:14:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/hdpden-erdogana-kandil-yaniti,454257","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/hdpden-erdogana-kandil-yaniti,454257"}]

İlgili Haberler

HDP: 1 Ekim'de Edirne Cezaevi önündeyiz

"1 Ekim'deki yasama yılı törenlerine katılmayacağız"

HDP katılmıyor; Meclis yeni yasama yılına bugün başlıyor

Açış konuşmasını Meclis Başkanı İsmail Kahraman yapacak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24