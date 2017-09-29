HDP'den Erdoğan'a Kandil yanıtı

HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yeni yasama yılının açılış töreninde yaptığı konuşmanın ardından gazetecilerin 'HDP'nin törene katılmaması' sorusuna "Onların yeri Kandil'dir, biliyorsunuz" açıklamasına tepki gösterdi.

Kemalbay, Edirne Cezaevi önünde yaptığı konuşmada, "AKP Genel Başkanı yerimizin Kandil olduğunu söylemiş. Kendisi her türlü yolu kullanarak muhalefetten kurtulmak istiyor. Biz asla ve asla bu rüyalarının gerçekleşmesine izin vermeyeceğiz. Cesaretimizle her zaman var olduk, var olmaya da devam edeceğiz. Nerede var olacağımız konusunda söz söylemek hiç kimsenin haddi değil. Parlamento’da da sokakta da mücadelemizi sürdüreceğiz. AKP Genel Başkanı, Demirtaş’tan korkmaktadır. Duvarların ardına koyduğu Demirtaş, bizlerin yanında olmaya devam etmektedir. AKP Genel Başkanı korkmaya devam etsin. Bizleri asla durduramayacak. Bu mücadele mutlaka kazanıncaya kadar sürecek" dedi.

HDP'li Kürkçü: Senin yerin cezaevi

HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Twitter'dan yanıt verdi.

Kürkçü, Twitter’dan paylaştığı mesajda, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi’nin kapısında olduklarını belirterek, “İlk adil seçimden sonra burası senin yerin olacak biliyorsun” diye yazdı.