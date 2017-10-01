HDP katılmıyor; Meclis yeni yasama yılına bugün başlıyor

TBMM’nin 26. Dönem üçüncü yasama yılı bugün açılıyor. 14.00’da toplanacak Genel Kurul’da TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan konuşma yapacak. Açılışa katılmama kararını açıklayan HDP, Edirne F Tipi Cezaevi önünde olacak.

HDP milletvekilleri 11 aydır cezaevinde bulunan Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve diğer milletvekillerinin tutuklanmasını cezaevi önünde protesto edecek.

Grup önerisi veren parti sözcüsü 5 dakika konuşacak



TBMM Genel Kurulu’nun açılmasıyla birlikte yeni İçtüzük kuralları geçerli olacak. Buna göre, Danışma Kurulu önerileri üzerinde her gruba tanınan 10'ar dakikalık konuşma hakkı kaldırıldı. Gurup önerisini veren partiden bir milletvekiline 5 dakika, diğer gruplara ise 3'er dakika konuşma hakkı var.

TBMM Genel Kurulunun mesai saatleri de değişti. Aksi karar alınmadıkça her salı 15.00'te toplanan Genel Kurul, salı günleri yine aynı saatte açılacak, 21.00'de kapanacak. Çarşamba ve Perşembe günleri 15.00-19.00 saatleri arasında çalışan Genel Kurul, teklifin kabulüyle 14.00-21.00 saatleri arasında mesai yapacak.



Frak zorunluluğu kalktı ancak CHP geleneği sürdürecek

TBMM Başkanı ya da başkanvekillerinin frak giyme zorunluluğu kaldırıldı, koyu renk elbise giyebilecek. TBMM Başkanı İsmail Kahraman geçtiğimiz hafta Irak-Suriye tezkere görüşmelerinde genel kurulu takım elbise ile yönetmişti.

Milletvekilleri, sadece görüşmeye tabi tezkerelerin oylanması ile kanunların maddelerine geçilmesi ve tümünün oylanmasında yoklama isteyebilecek. Oturumu yöneten Başkan ve Divan üyeleri toplantı yeter sayısına dahil edilecek.

Bir milletvekili veya bakana, "geçen birleşim tutanağında yer alan bir beyanını düzeltme" kapsamında tanınan 5 dakikalık söz hakkı kaldırıldı. Milletvekili ya da bakan bu talebini Meclis Başkanlığına yazılı verecek.

Usul tartışmalarında lehte ve aleyhte en çok ikişer kişiye tanınan 10'ar dakikalık söz hakkı, 3'er dakikaya indi.

Değişiklik önergeleri aykırılık sırasına göre okunup işleme konulacak. Aynı mahiyetteki önergelerden en kısa olanı okunup, diğer önergelerin sadece imza sahipleri okunarak birlikte işleme alınacak.

TBMM Genel Kurulunda, genel görüşme ve Meclis araştırması önergelerinin özetleri okunmayacak.

Anayasa değişiklikleri hariç, kanun tasarı ve tekliflerinin maddelerinin oylanmasında artık açık oylama talebinde bulunulamayacak. Tasarı ve tekliflerin tümünün oylamasında, en az 20 milletvekilinin talebi halinde açık oylama yapılabilecek. Aksi halde bu oylamalar ve maddelerin oylamaları işaret oyuyla yapılacak.



