HDP: 1 Ekim'de Edirne Cezaevi önündeyiz

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Sözcüsü Osman Baydemir, 1 Ekim yasama yılı açılış törenine katılmayacaklarını belirtti. "Hukuksuz ve adaletsizliğin üstünün örtülmesinin figüranı olmayacağız" diyen Baydemir, yargının, milletin hür iradesinin yok edilmesinin aracı haline dönüştüğünü ifade etti.

TBMM’deki üçüncü büyük siyasi partinin iradesinin tasfiye edilmek istendiğini söyleyen Baydemir, HDP’nin 5 Eylül’deki adli yıl açılış törenlerine gitmekten ziyade açılışta Anayasa Mahkemesi’nin önünde vicdan nöbeti başlattığını hatırlattı.

"HDP bu tiyatronun parçası olmayacak"

HDP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında konuşan Baydemir, “Yasama döneminin başlangıcında HDP bu tiyatronun bir parçası olmayacaktır” dedi.

Baydemir, şunları söyledi:

“HDP, bütün grubuyla milletin iradesinin şu anda tutulmuş olduğu Edirne Cezaevi’nin kapısında olacaktır. Çünkü şu anda parlamentoda irade dediğimiz milletin seçmiş olduğu vekiller, Edirne, Kandıra, Silivri ve Sincan cezaevlerinde. Hukuksuzluğun ve adaletsizliğin üstünün örtülmesinin figüranı olmayacağımızı ortaya koymak adına 1 Ekim’deki yasama yılı törenlerine katılmayacağız.”

"Demirtaş yargı karşısına çıkarılmadı"

Baydemir, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın, tutuklu olduğu dosyaya dair hâlâ tek bir duruşma gerçekleşmediğine değinerek, “Şu an itibarıyla 72 ayrı duruşma gerçekleştirdi ve tamamı tutuklu olmadığı dosyalara ilişkindir. Hiçbir duruşmada Demirtaş yargı karşısına çıkarılmadı” diye konuştu.