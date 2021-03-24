HDP’ye kapatma davasının ilk incelemesi 31 Mart’ta görüşülecek

Anayasa Mahkemesi, (AYM) Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılması talebiyle açılan davanın ilk incelemesini 31 Mart’ta görüşecek.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açmış ve iddianame Yüksek Mahkeme'ye gönderilmişti. Anayasa Mahkemesi dava için raportör görevlendirmişti. Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Yüksek Mahkeme'nin HDP'nin kapatılması talebiyle açılan davanın ilk incelemesini 31 Mart’ta görüşeceği belirtildi.

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