9 partiden HDP'ye destek: Kapatma davasının amacı muhalefeti etkisizleştirmek, izin vermeyeceğiz

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in HDP'nin kapatılmasıyla ilgili Anayasa Mahkemesi'nde dava açmasına siyasi partilerden de tepki geldi.

Dokuz parti yaptığı açıklamada "HDP'ye kapatma davasının amacı muhalefeti etkisizleştirmek, izin vermeyeceğiz" dedi.

Türkiye İşçi Partisi, Emekçi Hareket Partisi, Toplumsal Özgürlük Partisi, Yeşil Sol Parti, Birleşik Devrimci Parti, Demokratik Bölgeler Partisi, Emek Partisi, Ezilenlerin Sosyalist Partisi ve Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi yaptığı yazılı açıklamada "Ağır bir anayasal suçun işlendiği" belirtilerek "Biz bu ülkenin demokratik hak ve özgürlüklerden yana kurumları olarak HDP’ye yöneltilen kapatma tehdidinin, ülkedeki bütün demokratik muhalefeti hedef aldığının bilincindeyiz" denildi.

Açıklama şöyle:

"Millet iradesini dilinden düşürmeyen, hukuk reformu ve insan hakları eylem planı açıklayan tek adam rejimi, milyonlarca seçmenin iradesini temsil eden Halkların Demokratik Partisi’nin kapatılması için harekete geçti. Demokratik siyaset yapmaktan başka suçu olmayan yüzlerce kişi en temel siyasi haklarından yoksun bırakılmaya çalışılıyor.

Ağır bir anayasal suç işlenmektedir. Çok açıktır ki, ülkeyi salgında ölüm, işsizlik ve yoksulluk sarmalına sokan, toplumsal desteğini yitiren tek adam rejimi, iktidarın demokratik bir biçimde değişmesi umudunu yok etmek istemektedir.

Biz bu ülkenin demokratik hak ve özgürlüklerden yana kurumları olarak HDP’ye yöneltilen kapatma tehdidinin, ülkedeki bütün demokratik muhalefeti hedef aldığının bilincindeyiz. Bu saldırının hedefi, yalnızca HDP değil, toplumun büyük bedeller ödeyerek yaratığı ve geliştirdiği tüm demokratik birikimdir. Gasp edilmeye çalışılan hepimizin iradesi, saldırı altında olan demokratik hak ve özgürlüklerimizdir.

İktidarın tüm muhalefete yönelik bu hukuk dışı saldırısına karşı ülkemizin adil demokratik barış içinde yaşayacağı günler için Halkların Demokratik Partisi’yle birlikte adalet mücadelesini sürdüreceğimizi beyan ediyoruz."