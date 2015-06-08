HDP Washington Temsilcisi Yüksel: Bize oy verenler pişman olmayacak

Halkların Demokrat Partisi (HDP) Washington Temsilcisi Mehmet Yüksel “Bize oy verenler pişman olmayacak. Yürüttüğümüz siyaset bize oy veren insanları pişman etmeyecek ve bu oylar kalıcı bir duruma geçecek.” dedi.



“Yüzde 10 barajını geçmeyi zaten bekliyorduk” diyen Yüksel, sadece Doğu ve Güneydoğu illerinde değil tüm Türkiye genelinde oy topladıklarını söyledi.

Seçim sonuçlarını T24 için değerlendiren Yüksel, “Barajı geçmemizde İstanbul ve İzmir’in katkısı çok büyük. Hükümetin saldırgan politikası olmasa küçük illerde de daha iyi bir pozisyon yakalayabilirdik. Kampanyamız engellendi. Bu süreç bizi daha çok cesaretlendirdi. Türkiye genelinde çalışmalarımızı daha da güçlendireceğimiz bir süreç başladı” şeklinde konuştu.



Seçimlere yeni bir vizyon çizerek hazırlandıklarını ifade eden Yüksel, “Yeni bir vizyonumuz var, farklı kesimleri de işin içine katarak seçime girdik. Bu vizyonumuz genişleyerek devam edecek.” dedi. Yüksel, HDP’ye olan desteğin artacağını ve diğer partilerden kendilerine kayan oyların kalıcı bir duruma geçeceğini ifade etti.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a da mesaj gönderen Yüksel, “Erdoğan’ın artık kendisini Aksaray’da tutması daha doğru olur. Siyasetin içindeki etkisi de bitti diye düşünüyorum.” dedi. Yüksel, Erdoğan’ın bunu kabul etmemesi halinde Türkiye için kötü sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu.



Yüksel, bir koalisyon kurulamayıp erken seçime gidilmesi halinde ise HDP’nin oylarını artacağını söyledi. Yüksel, “Ancak erken seçim Türkiye için avantajlı değildir. Seçim yasalarının değişmesi gerekir. Seçime gidip yine aynı durumla karşılaşmak Türkiye’nin istikrarına zarar verir.” açıklamasında bulundu.