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Politika

HDP: Vekilliklerinin düşürülmesi demokratik siyasete ve halkların iradesine vurulan bir Saray darbesidir

04 Haziran 2020 23:32

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları'nın milletvekilliklerin düşürülmesine tepki gösterdi.

TIKLAYIN- CHP'li Enis Berberoğlu ile HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın milletvekillikleri düşürüldü! 

TIKLAYIN - CHP'li Berberoğlu ile HDP'li Güven ve Farisoğulları'nın milletvekilliklerinin düşürülmesiyle ilgili siyasilerden ilk tepkiler gelmeye başladı

Twitter hesabından açıklama yapan Pervin Buldan, “Bugün Saray’ın talimatıyla Leyla Güven, Musa Farisoğulları ve Enis Berberoğlu’nun vekilliklerinin düşürülmesi halk iradesine yapılan bir darbedir. Darbeci AKP/MHP Bloku bilmelidir ki; halkın iradesine sahip çıkmaya ve demokratik siyasette ısrar etmeye devam edeceğiz!” diye yazdı.

Kararı darbe olarak nitelendiren Mithat Sancar da, Twitter paylaşımında  “Leyla Güven, Musa Farisoğulları ve Enis Berberoğlu’nun vekilliklerinin düşürülmesi demokratik siyasete ve halkların iradesine vurulan bir Saray darbesidir. Özgür yarınlar için demokratik geleceğimize sahip çıkma mücadelemizi artan kararlılıkla sürdüreceğiz” ifadelerine yer verdi. 

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