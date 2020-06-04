HDP: Vekilliklerinin düşürülmesi demokratik siyasete ve halkların iradesine vurulan bir Saray darbesidir

Twitter hesabından açıklama yapan Pervin Buldan, “Bugün Saray’ın talimatıyla Leyla Güven, Musa Farisoğulları ve Enis Berberoğlu’nun vekilliklerinin düşürülmesi halk iradesine yapılan bir darbedir. Darbeci AKP/MHP Bloku bilmelidir ki; halkın iradesine sahip çıkmaya ve demokratik siyasette ısrar etmeye devam edeceğiz!” diye yazdı.

Kararı darbe olarak nitelendiren Mithat Sancar da, Twitter paylaşımında “Leyla Güven, Musa Farisoğulları ve Enis Berberoğlu’nun vekilliklerinin düşürülmesi demokratik siyasete ve halkların iradesine vurulan bir Saray darbesidir. Özgür yarınlar için demokratik geleceğimize sahip çıkma mücadelemizi artan kararlılıkla sürdüreceğiz” ifadelerine yer verdi.