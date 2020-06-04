CHP'li Berberoğlu ile HDP'li Güven ve Farisoğulları'nın milletvekilliklerinin düşürülmesiyle ilgili siyasilerden ilk tepkiler gelmeye başladı

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları'nın milletvekilliklerinin düşürülmesinin ardından siyasi isimlerden ilk tepkiler gelmeye başladı.

TIKLAYIN - CHP'li Enis Berberoğlu ile HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın milletvekillikleri düşürüldü!

Kılıçdaroğlu: İçinde yaşadığımız 20 Temmuz Sivil Darbe sürecinin bir sonucudur

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından "Enis Berberoğlu'nun Milletvekilliğinin düşürülmesi, içinde yaşadığımız 20 Temmuz Sivil Darbe sürecinin bir sonucudur, millet iradesinin yok sayılmasıdır. Adaleti, hakkı ve hukuku sağlamak için demokrasi mücadelesine devam edeceğiz" diye yazdı.

CHP'li Özel: Saray rejimiyle kuvvetler birliği yaratılmış, demokrasi ortadan kaldırılmıştır

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Saray'dan gelen talimatla Enis Berberoğlu ve iki HDP'li milletvekilinin vekilliklerinin düşürülmesi millet iradesine kumpastır. Yargıya da yasamaya da talimatı veren aynı tek adamdır. Saray rejimiyle kuvvetler birliği yaratılmış, demokrasi ortadan kaldırılmıştır" diye yazdı.

Yarkadaş: Yine direnecek ve sonunda adalet kazanacak

Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, Berberlioğlu ile görüştüğünü ve moralinin iyi olduğu kaydettiği tweetinde, "Bu haksız, hukuksuz ve adaletten yoksun karar, hiçbirimizin mücadele azmini köreltmez. Enis Abi Maltepe'de 550 gün bu adaletsizliğe direndi. Yine direnecek ve sonunda adalet kazanacak" dedi.

CHP'li Tanal: 28 Şubat bin yıl sürmedi ama tek adam rejiminin kalıcı hale getirilmesinin kilometre taşları döşeniyor

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal Twitter hesabından gösterdiği tepkide, "Enis Berberoğlu ve 2 vekilin TBMM üyeliğinin düşürülmesi, halkın iradesinin hiçe sayılmasının ötesinde bir durumdur. 28 Şubat bin yıl sürmedi ama tek adam rejiminin kalıcı hale getirilmesinin kilometre taşları döşeniyor. Hak, hukuk, adalet mücadelesiyle hesaplar bozulacak!" ifadelerini kullandı.

CHP'li Altay: Bu işlem demokrasiye darbedir, AKP yargısı eliyle siyaset dizaynıdır

CHP Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Engin Altay, Twitter hesabından gösterdiği ilk tepkide, " Atatürk'e hesap soran TBMM'nin Erdoğan'dan talimat alması üzücü, düşündürücü ve kaygı vericidir. Bu işlem demokrasiye darbedir, AKP yargısı eliyle siyaset dizaynıdır. #DarbeciAkp #MeclisteDarbeVar #EnisBerberoglu" ifadelerini kullandı. Sezai Temelli: Sizin oylarınızla seçilmediler ki sizin okuduğunuz saray talimatıyla vekillikleri düşsün Eski HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, HDP'li Güven ve Farisoğulları'nın vekilliklerinin düşürülmesine ilişkin, " Ne Leyla Güven ne Musa Farisoğulları sizin oylarınızla seçilmediler ki sizin okuduğunuz saray talimatıyla vekillikleri düşsün. Sayın Güven ve Farisoğulları Kürt halkının iradesidir, milletvekilidir" dedi. HDP'li Saruhan Oluç: Darbecisiniz ve tarihe sivil darbeciler olarak geçeceksiniz HDP'li Leyla Güven, Musa Farisoğulları ve CHP'li Enis Berberoğlu'nun milletvekillikleri düşürülmesinin ardından söz alan HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, "Türkiye bir darbeler tarihidir. Türkiye'de darbeler hep apolatliler tarafından yapıldı. Ama evrensel tarih bize gösterir ki, kimi zamanlar kimi coğrafyalarda darbeler sadece apoletliler tarafından değil, siyasetçiler, sivil siyasetçiler tarafından da yapılır. İşte 27 Mayıs'ta apoletliler darbe yaptı bu gün ve bu günden önceki günlerde Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı kravatlılar olarak darbe yaptı. Darbecisiniz ve tarihe sizil darbeciler olarak geçeceksiniz" dedi. TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Halk iradesine darbe yapıldı Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş da Twitter hesabından tepki göstererek, "Darbe tehlikesi var propagandası yapanların darbe için zemin hazırladığını söylemiştik. Biraz evvel TBMM Genel Kurulu'nda 3 milletvekilinin milletvekilliğini düşürüldü. Halk iradesine darbe yapıldı. Darbeciler yenilecek, halk kazanacak!" dedi. Baş, sürece ilişkin şunları yazdı: "Açık hukuksuzluk şöyle işledi: 1-Milletvekili seçilmeden önce haklarında açılmış davalarla ilgili “durdurma” kararı verilmesi gerekirken verilmedi. 2- Yargıtay hızlıca cezaları “onadı” 3- AYM’ye yapılan itirazlarla ilgili karar çıkması beklenmedi. 4- Teamül olarak bu fezlekeler dönem sonuna kadar bekletiliyorken bu sefer derhal okutuldu. 5- Okunduğu anda oylama bile yapılmadan milletvekillikleri düşüyor. 6- Oylama yapılmadı ama AKP’li vekiller bu darbeyi alkışlarıyla onayladılar...Belli ki ferman Saray’dan gelmişti. 7- Bu arada zamanında ilgili mahkeme kararlarını veren hakimler, savcılar çoğunlukla FETÖ üyeliğinden şu anda cezaevinde! 8- AKP/Saray iktidarı FETÖcülerin verdiği kararlara dayanarak, üste hukuksuzluklar ekleyerek halkın iradesine darbe yaptılar." CHP'li Özkoç: AKP, bugün yeni bir suçu daha karnesine ilave etti

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, mecliste düzenlediği basın toplantısında "Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinin temel nedeni 20 Temmuz sivil darbesidir. AKP demokrasisi suçlu bir demokrasidir. Bugün yeni bir suçu daha karnesine ilave etmiştir. Demokrasinin en temel ilkesi mutabakattır. TBMM'de bu zor günlerde mutabakat içerisinde Türkiye'nin sorunlarını halletmemiz gerekirken, AKP iktidarı ve onun genel başkanı Erdoğan tekrar karşıtlıklar üzerine bir siyasi gündemi TBMM'ye taşımıştır" ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN - CHP'li Özkoç'tan Berberoğlu tepkisi: AKP demokrasisi suçlu bir demokrasidir, bugün yeni bir suçu daha karnesine ilave etmiştir

CHP'li Erkek: Milli iradeye kumpas kuruldu

CHP'li Erkek ise "Bugün maalesef milli iradeye kumpas kurulduğunu gördük. Berberoğlu'nun vekilliği düşürüldü ve yarın cezaevine gönderilecek. Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı makamının gönderdiği yazıyla düşürüldü. Atanmış bir makam, TBMM'ye yani yasama organına bir yazı gönderdi. AYM incelemesini devam ettirirken milletvekilliği düşürüldü. Yarın 'hak ihlali tespit edilirse, yeniden yargılanması gerekirse ne yapacak acaba bu kararı verenler? " diye konuştu.

Perinçek: HDP kapatılmalı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları'nın milletvekilliklerinin düşürülmesiyle ilgili "HDP, milletin değil PKK’nın iradesini temsil ediyor, Meclis kürsüsünde olamaz. Bu bir başlangıçtır, HDP kapatılmalıdır" dedi.

TIKLAYIN - Doğu Perinçek'ten milletvekilliklerinin düşürülmesi yorumu: Bu bir başlangıçtır, HDP kapatılmalıdır

Muharrem İnce: Demokrasinin, milli iradenin iflası

CHP'li Muharrem İnce, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesine tepki göstererek, Twitter hesabından,"Seçime girmemiş sandıktan çıkmamış, bir oy dahi almamış atanmış bir memurun Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yazdığı yazı oylandı. Milletvekilliği düşürüldü. Demokrasinin, milli iradenin iflası" diye yazdı.

HDP Eş Genel Başkanları: Demokratik siyasete ve halkların iradesine vurulan bir Saray darbesidir

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar da düşürülmesine tepki gösterdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Pervin Buldan, “Bugün Saray’ın talimatıyla Leyla Güven, Musa Farisoğulları ve Enis Berberoğlu’nun vekilliklerinin düşürülmesi halk iradesine yapılan bir darbedir. Darbeci AKP/MHP Bloku bilmelidir ki; halkın iradesine sahip çıkmaya ve demokratik siyasette ısrar etmeye devam edeceğiz!” diye yazdı.

Kararı darbe olarak nitelendiren Mithat Sancar da, Twitter paylaşımında “Leyla Güven, Musa Farisoğulları ve Enis Berberoğlu’nun vekilliklerinin düşürülmesi demokratik siyasete ve halkların iradesine vurulan bir Saray darbesidir. Özgür yarınlar için demokratik geleceğimize sahip çıkma mücadelemizi artan kararlılıkla sürdüreceğiz” ifadelerine yer verdi.