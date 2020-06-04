Doğu Perinçek'ten milletvekilliklerinin düşürülmesi yorumu: Bu bir başlangıçtır, HDP kapatılmalıdır

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları'nın milletvekilliklerinin düşürülmesiyle ilgili "HDP, milletin değil PKK’nın iradesini temsil ediyor, Meclis kürsüsünde olamaz. Bu bir başlangıçtır, HDP kapatılmalıdır" dedi.

HDP’li iki milletvekili ile CHP’li Enis Berberoğlu’nun milletvekilliklerinin düşürülmesi hakkında Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'ten açıklama geldi.

Twitter hesabından açıklama yapan Perinçek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu bir başlangıçtır, HDP kapatılmalıdır. Meclis’in aldığı karar kanunun gereğidir. HDP Milletvekilleri Musa Farisoğulları, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 9 yıl, Leyla Güven yine aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ise yargılandığı davada, 'siyasi ve askeri casusluk maksadıyla devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak' suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası almıştı. Berberoğlu, Farisoğulları ve Güven'in cezaları, Yargıtay 16. Ceza Dairesince onandı. Burada tartışılacak en küçük bir konu yoktur. Anayasa ve kanunların emri uygulanmıştır.

“Türk yargısı FETÖ ve PKK’nın üzerine yürüyor. Yargı altın çağını yaşıyor. Bununla birlikte, PKK ile bağlantılı iki vekil artık Meclis’te oturamayacak. Bu bir başlangıçtır. Ancak PKK hâlâ Meclis’te. PKK kesinlikle Meclis kürsüsünde olamaz!

“Yargıtay’ın kesinleşmiş kararı aynı zamanda HDP’nin bölücü faaliyetlerin odağı haline geldiğini gösteren kanıttır. Bu karardan sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na düşen HDP hakkında kapatma davasını açmaktır.

“PKK’nın iradesi milli irade değildir! Milli irade gibi Türk Devrimi'nin getirdiği demokratik kurum, bölücü terör örgütünü desteklemek amacıyla kullanılamaz! HDP’li sözde vekiller milletin değil, PKK’nın iradesini temsil etmektedir.”