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HDP: Türkiye'de yeniden çatışmaların yaşanacağı bir döneme yaklaşıldığını hissediyoruz

Hakkari'de üç askerin şehit olmasının ardından HDP'den açıklama geldi

26 Ekim 2014 02:13

HDP'den Hakkari'de üç askerin şehit olmasının ardından açıklama yapıldı. HDP, "Yaşananlardan dolayı üzgün ve kaygılıyız. Çünkü Türkiye'de yeniden çatışmaların yaşanacağı, canlarımızın yitirileceği, evlere ateşin düşeceği bir döneme doğru yaklaşıldığını hissediyoruz" görüşünü ifade etti.

HDP Merkez Yürütme Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, "Kalıcı bir barış için, herkesi çözüm sürecine katkı sunmaya ve sürecin gerekliliklerini hızla yerine getirerek sorunların çözümüne odaklanmaya, herkesi yeniden çatışma ortamına zemin sunan tutumlardan kaçınmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi

 

‘Yeniden çatışma, canların yitirilmesi, evlere ateş düşmesi’

 

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yaşananlardan dolayı üzgün ve kaygılıyız. Çünkü Türkiye'de yeniden çatışmaların yaşanacağı, canlarımızın yitirileceği, evlere ateşin düşeceği bir döneme doğru yaklaşıldığını hissediyoruz. Kaygılıyız çünkü bu gelişmelerin Ortadoğu'nun bugünkü durumunda Türkiye'yi son derece tehlikeli bir ortama doğru sürükleyeceğini biliyoruz.

 

'Sürecin gerekliliklerini hızla yerine getirilmesi…’

 

Bu toprakların en kadim meselelerinden birini çözmek için daha fazla beklenmemelidir.Kalıcı bir barış için herkesi çözüm sürecine katkı sunmaya ve sürecin gerekliliklerini hızla yerine getirerek sorunların çözümüne odaklanmaya, herkesi yeniden çatışma ortamına zemin sunan tutumlardan kaçınmaya davet ediyoruz.

İnanıyoruz ki doğru ve gerekli adımlar atıldığında, kalıcı barışın sağlanması çok yakın bir gelecekte mümkün olabilir. Halkların Demokratik Partisi olarak yaşanan bu acıların tekrarlanmamasını temenni ediyor, yaşamını yitirenlere rahmet, ailelerine başsağlığı ve yakınlarına sabır diliyoruz."

 

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