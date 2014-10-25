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Davutoğlu: Süreç, teröre taviz verme süreci değildir

'İmralı'da bir sekretarya kurulacağına dair hiçbir sözümüz yok'

25 Ekim 2014 23:54

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Yüksekova'da üç askerin şehit edilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "3 askerimiz alçakça ve hunharca şehit edildi. Failleri tespit etmek için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Süreç, teröre taviz verme süreci değildir" diye konuştu. Davutoğlu, "saldırının arkasında ülkeyi kargaşaya sürülemek isteyenlerin olduğuna" dikkat çekerek, "Bütün bunlar, açık şekilde Kobani olayları ve arkasını takip eden gelişmeler göz önüne alındığında, Türkiye'yi kaosa, kargaşaya sürüklemek isteyen iç ve dış çevreler ve odaklar tarafından nasıl planlar yapıldığının açık bir göstergesi" dedi.

"Abdullah Öcalan için İmralı'da sekretarya kurulacak" iddialarına da değinen Davutoğlu, "Öcalan'a sekretarya konusunda bizden böyle bir açıklama olmadı. Kimseye verilmiş sözümüz yok"

Davutoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

 

- "Bütün halkımızı bu saldırı karşısında tek vücut halinde olmaya, tam bir birlik ve beraberlik içinde bu saldırıya karşı milli şuurumuzu, bilincimizi harekete geçirmeye davet ediyorum."

- “Süreç, teröre taviz verme süreci değildir. Öcalan'a sekretarya konusunda bizden böyle bir açıklama olmadı. Kimseye verilmiş sözümüz yok. Kimsenin kamu düzeni sağlanmadan kendince bir hüküm vermesine itibar etmemesi gerekir”

- “Kılıçdaroğlu geçen gün yaptığı bir açıklamada Öcalan’ın benimle görüştüğüne dair çok açık söylüyorum ihanet içeren bir açıklama yaptı. Kimse bizden bir açıklama olmadan bu tür itham ve iftiralarla toplumu provoke etmemelidir. Kobani’deki gelişmelere Türkiye her zaman insani yardım açısından bakmıştır. Son birkaç gün içinde ortaya çıkan gelişmeleri herkesin yakından takip etmesi lazım. Türkiye’de sokağı kana bulayan bu Vandallar Kobani’ye yardım edilmesi için bunu yaptıklarını söylüyorlardı.”

- “Esas niyet Kobani’nin savunulması filan değil. Kobani’de IŞİD bir terör örgütü ise kendileri de Suriye rejimi ile işbirliği yapan bir grup olarak orada üs edinmek istiyorlar. Şu ana kadar Kobani’ye bir geçiş olmamıştır ama Türkiye’nin iyi niyetini herkes görmüştür. Türkiye iyi niyetini gösterdi ama PYD bunu olumlu karşılamadı. Kobani’de Suriye halkının kendi unsurları, terör unsurları hariç, Kobani’yi savunmak isterlerse Türkiye bu konuda gerekli kolaylığı göstereceğini ortaya koymuştur. Şu ana kadar bir geçiş yaşanmamıştır çünkü bu yardım taleplerirne olumsuz cevap veren PYD’dir.”

- “Kılıçdaroğlu, kendi partisinin tarihini bilmiyor. Onun partisi Türkiye’de 27 Mayıs İhtilali’ni destekleyen partidir. Darbecileri destekleyen, o darbecilerle işbirliği yapan partidir. Çankaya Köşkü’nü kirleten bu zihniyettir. Çankaya Köşkü tarihte birkaç kere kirlenmişse biri de o gündür. Celal Bayar, Çankaya Köşkü’nden çıkmadığı için sürüklenerek çıkarıldı. CHP o gün yaptığı açıklamalara baksın. Halkımızın tertemiz oylarıyla seçilmiş Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın vereceği ilk Cumhuriyet Resepsiyonu’na gitmek şereftir. Darbecilere verdiği desteği unutup böyle bir açıklama yapmak da Sayın Kılıçdaroğlu’na yakışır, Çünkü tarihi bilmiyor.”

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