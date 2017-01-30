T24 LogoT24 Logo
Politika

HDP Sözcüsü: Baskılar ters tepiyor; halk 'hayır' kampanyasını örgütlüyor

Adli kontrol şartı ile serbest bırakılan Bilgen, her ay karakola imza verecek

30 Ocak 2017 14:01

Hülya Karabağlı

HDP Sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, Diyarbakır’da yarın yapılacak toplantının ardından yayımlanacak bir deklarasyonla referandum için 'hayır' kampanyasını başlatacaklarını söyledi. Özellikle en yüksek oy alınan bölgelerden kampanyanın başlatılacağına dikkat çeken Bilgen, "Hem sandığa gitme oranını yükseltme hem de son birkaç yıldır yaşatılan baskıya yönelik kararlı tutumu ortaya koyacak bir çalışma yapacağız" dedi. "Tüm baskılara korkutmalara rağmen herkesin bulunduğu yerden hayır kampanyasını örgütlediğini görüyoruz" ifadesini kullanan Bilgen, "Aslında baskılar ters tepiyor ve tam da demokrasinin gereği olarak halkın kendi geleceğine sahip çıkarak iradesini kendisi gösteriyor" diye konuştu.

Bilgen’in verdiği bilgilere göre, HDP en yüksek oy aldığı bölgede hayır oylarını yükseltmeye çalışacak. Diyarbakır’da yarın yapılacak toplantının ardından bir deklarasyonla kampanya başlatılacak. 5 Şubat’ta Ankara’da kadınlar, 6 Şubat’ta İstanbul’da HDP’li milletvekillerinin de katılımıyla deklarasyon  yayınlanacak. Gözaltı koşulları da dikkate alınarak yapılacak kampanya da HDP örgütünün bulunduğu her yere gitme  kararlığında.

Bilgen’in T24’e değerlendirmeleri şöyle:

"Biz yarın referandum sürecini özellikle çok yüksek oy aldığımız bölgelerdeki kampanyasını başlatacağız. Hem sandığa gitme oranını yükseltme hem de son bir kaç yıldır yaşatılan baskıya yönelik kararlı tutumu ortaya koyacak bir çalışma yürüteceğiz. Diyarbakır’dan sonra 5 Şubat’ta Ankara’da kadınlar, 6 Şubat’ta bizlerin de katıldığı bir deklarasyon yayınlanacak.

"Bu deklarasyonlarda bir kere yasadıklarımıza OHAL’a dikkat çekeceğiz ve demokrasi talebi etrafından buluşan bir hayır deklare edeceğiz.

"3 yıl önceki bir tweet için ifade verdim"

"Davaların içeriği böyle bir uygulamayı gerektirmeyecek şekilde, örneğin son 4 arkadaşımız ben de dahil gözaltına alınmama neden olan dava MYK toplantısı sonrası atılmış üç twetle ilgili yani o zaman bundan üç yıl öncesi yanlış hatırlamıyorsam o konuda milletvekili olmayan MYK üyelerimiz defalarca savcılığa ifade vermeye fakat bazıları ifade vermiş bazıları da çoğu kere de dosyası savcının değiştiği gerekçesiyle arkadaşlarımız ifade veremeden geri dönmüş. Böyle dosya nedeniyle  gözaltı uygulaması yapmak tutuklama talebinde bulunmak adli kontrol şartı ile yurtdışı yasağı ile bırakmak bu tablonun ne kadar yargı mantığından uzak ve siyasi hesaplarla yürütüldüğünü gösteriyor.

"Referandum koşullarına fiilen girilen bir ortamda yani demokratik siyaset yapılmasının imkansızlaştığı her gün milletvekillerimizin, parti yöneticilerimizin vakitlerini adliye koridorlarında geçirmeye mahkum edildiği bir süreçten geçiyoruz, tablo bu.

"Baskılar ters tepiyor; halk ‘hayır’ kampanyasını örgütlüyor"

"Siyasetin önünün kesilmesinin haksız bir yarışın gerçekleşir olmasını toplumsal duyarlılığı olan herkesin göreceği düşüncesindeyiz. Parlamentodan millete vekaleten sonuçlandırılmayan sürecin artık doğrudan toplum tarafından sahiplenmesi ve yönetilmesi gerekiyor. Biz bu duyarlılığı hissediyoruz ve tüm baskılara korkutmalara rağmen herkesin bulunduğu yerden hayır kampanyasını örgütlediğini görüyoruz. Aslında baskılar ters tepiyor ve tam da demokrasinin gereği olarak halkın kendi geleceğine sahip çıkarak iradesini kendisi gösteriyor.

"İllerde halk toplantıları yapacağız"

"Biz şunu önemsiyorduk, toplumsal hareketlerin kadın, çevre inanç gurupları ve insan hakları hareketi onların çalışmalarını yürüttüğü güçlü oldukları yerlerde onlara destek vereceğiz ama  biz de de örgütlerimizin olduğu bütün illerde çalışmalarımızı halk toplantılarıyla devam ettireceğiz."

ETİKETLER

Kars MilletvekiliAyhan BilgenDiyarbakırdeklarasyonanayasa değişikliği referandumu

İlgili Haberler

HDP'li Altan Tan: İktidar milletvekilleri de durumdan şikayetçi; gidişat iyi değil, hepimiz altında kalacağız

"Halkın yarısı düşman olarak kabul edilirse böyle bir ülke yaşanılır olmaz"

HDP ve DBP salı günü Diyarbakır'da toplanıyor

Gündemde vekillerin gözaltına alınması ve referandumda izlenecek yol bulunuyor

HDP’li Dilek Öcalan: 1 Şubat'ta tutuklanabilirim

“Türkiye'ye dönmeye ve duruşmaya katılmaya karar verdim”

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24