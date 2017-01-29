HDP ve DBP salı günü Diyarbakır'da toplanıyor

HDP ve DBP'nin, tutuklu 11 milletvekili ve son gözaltıları değerlendirmek ve yol haritasını belirlemek için parti gurubunu Diyarbakır'da toplayacağı öğrenildi. Toplantıya TJA, HDK ve DTK'nın da katılacağı belirtildi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, T24'e, haftaya salı günü Diyarbakır'da yapılacağını söyledi. Toplantıda, gözaltı koşulları dikkate alınarak nisan ayında yapılması beklenen anayasa değişikliği referandumunda izlenecek yol haritası ve kampanya şeklinin belirlenmesi de olduğu belirtiliyor.

HDP, anayasa ile getirilmek istenen sistemi 'tek adam' rejimi olarak değerlendiriyor.