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HDP’li Dilek Öcalan: 1 Şubat'ta tutuklanabilirim

“Türkiye'ye dönmeye ve duruşmaya katılmaya karar verdim”

29 Ocak 2017 21:51

HDP'li milletvekili Dilek Öcalan, Moskova'dan yaptığı açıklamada 1 Şubat'ta Şanlıurfa'da yapılacak mahkemeye rağmen Türkiye'ye döneceğini açıkladı.

Sputnik’in haberine göre, Ria Novosti ajansına konuyla ilgili açıklama yapan Öcalan şunları söyledi:

"Beni mahkemeye çağırdılar. 1 Şubat'ta tutuklanabilirim. Buna rağmen Türkiye'ye dönmeye ve duruşmaya katılmaya karar verdim. Biz tutuklamadan korkmuyoruz. Çünkü çok sayıda insanımız, kadınımız hayatını kaybetti. Onların mücadelesi bana güç ve cesaret veriyor. Mücadeleye devam edeceğim."

Ziyaret çerçevesinde Öcalan'ın Rus politikacı ve Kürtlerle görüşmeler yaptığı da kaydedildi.

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