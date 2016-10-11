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Politika

HDP: Siyasi cinayetleri en sert biçimde kınıyoruz!

"AKP'nin yöneticilerini hedef alan siyasi cinayetleri işleyenler hiçbir meşru gerekçe ileri süremez"

11 Ekim 2016 19:29

HDP Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ ile Selahattin Demirtaş, bu sabah yayınladıkları açıklamayla, AKP’den siyasetçilerin öldürülmesini kınadı.

AKP Van Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Muştu’nun 9 Ekim akşamı öldürülmesini ve dün akşam. AKP Dicle İlçe Başkanı Deryan Aktert öldürülmesini PKK üstlenmişti.

HDP’nin yazılı açıklaması şöyle:

“Siyasi cinayetleri en sert biçimde kınıyoruz. AKP'nin çeşitli düzeylerdeki yöneticilerini hedef alan siyasi cinayetleri işleyenler hiç bir meşru gerekçeyi ileri süremezler.

“Bir siyasi partinin yöneticisi olmak hiç bir insan için suçlanma ve hedef alınma nedeni olamaz.

“AKP Dicle İlçe Başkanı Deryan Aktert'in ve ondan önceki siyasilerin katledilmesini kınıyor, kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.”

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