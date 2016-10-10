PKK, AKP’li başkan yardımcısını öldürdü

AKP Van Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Muştu, PKK’lılar tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Habertürk’te yer alan habere göre olay, akşam saatlerinde Van'ın Özalp ilçesine bağlı Aşağı Mollahasan Mahallesi'nde meydana geldi. AKP Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Muştu'nun evine gelen 7-8 kişilik bir grup PKK’lı, kapıyı kırıp

içeri girerek, Muştu'nun çocuklarının yanında uzun namlulu silahla ateş açtılar. Muştu olay yerinde hayatını kaybederken,

PKK’lılar Muştu'nun kardeşine ait aracı gasp edip olay yerinden kaçtılar. Jandarmaya haber verilmesi üzerine bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Olayla ilgili açıklamalarda bulunan AKP Van İl Başkanı Zahir Soğanda, olayı kınadığını ifade ederek, "Bize gelen bilgilere göre teşkilattan sorumlu İlçe Başkan Yardımcımız, dava arkadaşımız Aydın Muştu, Özalp'in Aşağı Mollahasan Mahallesi'ndeki kendi evinde iken terör örgütü mensupları evine baskın yapıyor. Kapısı kırılıyor, silahla şehit ediliyor. Böyle bir durum söz konusu. Tabii ki terörü lanetliyoruz. Maalesef son dönemlerde biliyorsunuz AK Parti'ye karşı bu şekil saldırılar oluyor. Biliyorsunuz Kurban Bayramı'nın birinci gününde de il başkanlığımıza yönelik bombalı bir saldırı düzenlenmişti. Bugün de teşkilattan sorumlu İlçe Başkan Yardımcımız Aydın Muştu'ya saldırı düzenlendi. Kendisine rahmet diliyorum, ailesine başsağlığı diliyorum. Bunların son çırpınışları olduğunu düşünüyorum. Allah'ın izniyle bunların sonları gelecek. Bu anlamda yılmayacağız. Tabii ki şehidimiz için çok üzgünüz. Bunlar masum insanlar. Bu insanlar sadece burada ekmeklerinin peşinde. Kendisi de minibüsçülük yapan bir kardeşimiz. Ama PKK'nın yanında yer almayan, devletimizin yanında yer alan bir kardeşimizdi. Ben yeniden çocuklarına ve yakınlarına sabır diliyorum, kendisine Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.