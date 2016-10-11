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AKP Dicle ilçe başkanı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

AKP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Naci Adıyaman PKK'lılarca öldürülmüştü

11 Ekim 2016 03:06

AKP Dicle İlçe Başkanı Deryan Aktert, PKK'lılarca düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Diyarbakır’da AKP'nin Dicle İlçe Başkanı Deryan Aktert, bu akşam uzun namlulu silahla uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

CNN Türk'te canlı yayınlanan Tarafsız Bölge programının konuğu AKP'li Galip Ensaroğlu, gelen haber üzerine canlı yayından kısa süreli ayrılarak bir görüşme yaptı.

Ardından canlı yayına yeniden dönen Galip Ensaroğl, Diyarbakır AKP Dicle İlçe Teşkilatı Başkanı Deryan Aktert’in sahibi olduğu benzinlik istasyonunda uğradığı uzun namlulu silahlı saldırı sonucu öldürüldüğünü paylaştı.

Saldırının saat 23.00 sıralarında yaşandığı öğrenildi.

AK Parti İlçe Başkanı Aktert'in geçen yıl da iş yerine silahlı saldırıda bulunulduğu ve sık sık tehdit edildiği öğrenildi.

Dün de Şırnak'ta AKP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Naci Adıyaman PKK'lılarca öldürülmüştü.

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