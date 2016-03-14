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HDP, Newroz için İstanbul Valiliği'ne başvurdu

Başvuru Bakırköy'deki pazar alanı için yapıldı

Fotoğraf: Arşiv

14 Mart 2016 15:05

HDP İstanbul Nevruz Miting Tertip Komitesi, İstanbul’daki Newroz kutlamalarını Bakırköy’deki pazar alanında gerçekleştirmek üzere İstanbul Valiliği’ne resmi başvuruda bulunduklarını açıkladı.

Hürriyet’in haberine göre, HDP İstanbul İl Eş Başkanı Cesim Soylu ve İstanbul Nevruz Miting Tertip Komitesi üyeleri, 20 Mart Pazar günü Bakırköy Pazar Alanı’nda yapmayı planladıkları Newroz kutlamasıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

İstanbul Valiliği’ne gerekli başvuruları 10 gün önce yaptıklarını belirten Komite Başkanı Suat Çorlu, "Geçtiğimiz hafta içinde etkinliğimiz ile ilgili bütün dosya tamamlanarak valiliğe iletilmiş oldu. Şuan sadece hem valilikle hem de alanla ilgili yapacağımız güvenlik toplantıları ve hazırlıklar için beklemek durumundayız. Yapılması gereken bütün yasal başvurular tamamlanmış durumda. Hem valilikle hem de emniyetle yaptığımız görüşmelerde, şu an için herhangi bir pürüzün ve sıkıntının olmadığına dair bize bilgilendirmelerde bulundular. İstanbul Nevruzumuza HDP Eş Genel Başkanımız Figen Yüksekdağ ve Demokratik Bölgeler Partisi Eş Başkanı Kamuran Yüksek konuşmacı olarak katılacak" dedi.

Newroz kutlamaları için Bakırköy Pazar Alanı’nı kendilerinin tercih ettiğini söyleyen HDP İstanbul İl Eş Başkanı Cesim Soylu ise, "Ne yazık ki Nevruz Bayramı’nı hiç de bir bayram havasında karşılamıyoruz. Her gün yeni bir olayla yeni bir acıyla uyandığımız böylesi bir süreçte Nevruz’u karşılıyoruz " diye konuştu.

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